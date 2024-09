Adi Šoše rasprodaje Lisinski kao od šale! Popularni Mostarac je najavio i treći koncert u Zagrebu

Nakon što su ulaznice za prva dva koncerta Adija Šoše u dvorani Vatroslav Lisinski planule u nevjerojatno kratkom vremenu, ovaj popularni pjevač odlučio je razveseliti svoje obožavatelje još jednim datumom. Novi koncert Adija Šoše & AL Music Banda zakazan je za 18. ožujka 2025. godine, a ulaznice su puštene u prodaju na platformi Entrio.hr.

- Kad smo rasprodali prvi koncert u Lisinskom nisam bio pretjerano iznenađen činjenicom da smo to napravili, nego brzinom kojom se to dogodilo jer nam je trebalo manje od tri dana. To mi je dalo samopouzdanja da možemo pokušati napraviti i reprizu, međutim kad smo otvorili treći datum to je i mene čak iznenadilo. To su brojevi kojima se mogu pohvaliti najveće zvijezde regije. Želio bih se zahvaliti ljudima koji će biti dio tih magičnih večeri. Bez njih ja sam samo jedan dečko iz Mostara koji voli pjevati... Oni su ti koji stvaraju magiju i daju osjećaj potpune ispunjenosti na bini. Na tim koncertima ćemo premijerno izvesti par novih pjesama i time ćemo se pokušati odužiti za neizmjernu podršku koju dobivamo. Hvala vam i vidimo se! - izjavio je Adi nakon što su ulaznice za prvi koncert nestale u samo tri dana.

Split: Finalna večer Melodija Jadrana | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Adi Šoše, 29-godišnji pjevač iz Mostara, u kratkom je roku postao jedno od najtraženijih imena na regionalnoj glazbenoj sceni. Poznat je po emotivnim izvedbama i uspješnim hitovima, ne krije oduševljenje zbog izvanredne podrške publike. Njegova suradnja s poznatim producentom i tekstopiscem Amilom Lojom donijela mu je niz hitova poput "Najljepši cvijet", "Od jeseni do proljeća" i "Pusto ostrvo".

Zajednički rad na brojnim projektima doveo ga je do statusa prave glazbene zvijezde, a suradnja s Tonyjem Cetinskim na pjesmi "Sve ili ništa" dodatno je učvrstila njegovu poziciju na sceni.

Za sve one koji nisu uspjeli nabaviti ulaznice za prva dva koncerta, treći koncert Adija Šoše i AL u Lisinskom bit će prava prilika da dožive nezaboravno glazbeno iskustvo.

Foto: Instagram