Rasprodao Lisinski kao od šale pa najavio još jedan: 'Poštujem sve, ali ja ću gurati pop glazbu!'

U posljednjih nekoliko godina, Mostarac Adi Šoše (29) zaredao je hitove "Najljepši cvijet", "Šteta zar ne", "Suvenir" i druge s kojima osvaja srca publike diljem regije pa je tako osvojio i zagrebačka. Njegov prvi solistički koncert u Lisinskom rasprodan je u svega tri dana, stoga će, osim u listopadu, imati koncert i 9. veljače 2025. godine.

- Osjećaj je nevjerojatan. Nekako sam očekivao pozitivne reakcije jer sam u Zagrebu već stvorio lijepu fan bazu, nastupam već više od dvije godine tamo i svaka svirka je bila sve bolja. No, nisam očekivao da će tako brzo otići ulaznice, ipak je to zahtjevan prostor u koji stane skoro 2000 ljudi - govori nam Adi nekoliko sati prije nego li je nastupio u vodičkom klubu La Playa by Imperial u subotu navečer.

Split: Finalna večer Melodija Jadrana | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Izvodit će pjesme Toše, Massima...

Kultni Lisinski punila su najveća regionalna i svjetska imena, a Adi ne krije sreću što će i on ubrzo stati na tu pozornicu.

- Već sastavljamo repertoar za koncerte jer mora biti malo drugačije nego inače. Fokus će biti na mojim pjesama, smanjit ćemo broj obrada, ali naravno da ću izvesti neke meni drage pjesme koje su izveli velikani poput Toše Proeskog i Massima Savića. Osjećam te koncerte u zraku i mala trema je već prisutna - priznaje glazbenik.

Njegovi coveri uživaju posebnu popularnost kod publike, a cijela regija obožava kako je izveo pjesmu "Vjerujem u nas" koju u originalu izvodi Dženan Lončarević. Nas je zanimalo je li mu se srpski glazbenik javio da mu zahvali na 'hajpu' oko pjesme.

- Nije, nije (smijeh). Barem koliko ja znam, ali nema veze. Ta pjesma je stvarno napravila nevjerojatan posao za mene, mislim i za njega. Postala je mega hit, izvan svih očekivanja. Drago mi je da je dobila pažnju koju je oduvijek trebala imati. Ranije mi je bilo čudno zašto već nije bila to što je danas - priča nam Šoše.

Foto: Instagram

Publika voli njegovo 'Zrno nade'

Jedan od miljenika mlađe generacije početkom ljeta nastupio je na Melodijama Jadrana s pjesmom "Zrno nade" koja se na koncertima sve glasnije pjeva. Adi priznaje da mu je drago što je publika prigrlila pjesmu i što je to "još jedna puzzla u njegovoj karijeri".

- Melodije su mi uvijek u lijepom sjećanju, sjajna prilika da se upoznam s kolegama, za druženja... I naravno za pjesmu. Dobije tu neku posebnu promociju i 'odskočnu dasku' - kaže Adi.

'Cetinski je profesionalac'

Ove godine snimio je i duet s Tonyjem Cetinskim, "Sve ili ništa", pjesmu s milijunskim pregledima.

- On je mega zvijezda koji je s punim pravom tu gdje je. Ogroman profesionalac i stvarno smo sjajno surađivali - priznaje.

Velike pjesme, Adiju su donijele i veliki broj angažmana ovog ljeta, nastupa i po nekoliko puta tjedno.

- Bilo je stvarno naporno, neću lagati. Zaredalo se velikih koncerata, evo nedavno u Puli i Rijeci, gdje je na svakom bilo više od 1000 ljudi. Uživao sam i neka iduće bude još bolje - kaže.

Studirao građevinu

Ljeti sada radi 'treću smjenu', a karijera mu je zapravo trebala ići u potpuno drugom pravcu, kao inženjeru građevine.

- Desilo se kada sam bio blizu završetka faksa, imao sam dva ispita do kraja, da sam počeo razmišljati više o glazbi, da krenem ozbiljnije tim putem. Rekao sam sebi kakav god uspjeh napravio, gurat ću tu priču jer mi je bitno da sam sretan i radim ono što volim - iskreno će Adi.

Nastavit će uspješno koračati pop vodama jer, kako kaže, želi njegovati žanr kojeg drastično nedostaje.

- Cijenim sve kolege, sve stilove, ali ja sam pop pjevač i guram to... Nema puno mladih pop izvođača na Balkanu, nedostaje ih - govori Adi.

Split: Poznati na finalnoj večeri Melodija Jadrana | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ima zarazni ples

Osim glasom, 'zaludio' je brojne obožavateljice izgledom i simpatičnim plesnim pokretima, a TikTok je prepun snimki s njegovih nastupa.

- Taj ples je došao spontano, nisam nešto vježbao ni forsirao. Nije mi bio plan da budem ta 'vrsta performera'. Samo sam, kada sam vidio da ljudi reagiraju, pojačao to svoje ludilo - kroz smijeh će Adi.