Adriana je pokazala 'raskoš' u kupaćem kostimu od 2.000 kn

Pravnica Adriana Đurđević (28), djevojka reprezentativca Duje Ćaleta-Cara (23) već se spremila za ljetnu sezonu i to s trend krpicama koje su postale pravi hit u svijetu.

Da je veliki ljubitelj mode to već znaju njezini pratitelji, a ovaj put 'opalila' je fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu. No, nije riječ o bilo kakvom badiću već o talijanskom brendu za one s 'debljim novčanikom'. Pa ako želite u svom ormaru imati kupaći s čipkastim rubovima koji više nalikuje donjem rublju morat ćete iskeširati oko dvije tisuće kuna.

Sličan kupaći kostim prošle godine furala je i umirovljena manekenka Tatjana Dragović (41) koja je s dugogodišnjim partnerom Vlahom Arbulićem (29) uživala u elitnom francuskom ljetovalištu St. Tropez.

Osim fotografija na kojima pokazuje svoje krpice, Adriana često objavljuje i romantične trenutke sa svojim dečkom Dujom. Najdraže svakodnevne geste su im zagrljaji, a u njihovoj vezi nema mjesta ljubomori jer imaju povjerenja jedno u drugo. Također, istaknuli su što im se najviše sviđa, a što im ide na živce jedno kod drugoga.

- Kad nekoga voliš, voliš sve njegove vrline i mane. Mene jedino živcira što moram stalno gledati nogomet - kaže Adriana za Story dok Duje ističe kako ne voli djevojku fotografirati.

