Adriana Lima je nevinost čuvala do braka sa Srbinom: Košarkaš je nakon razvoda kuhao ajvar

Seks je za brak. Ako nema poštovanja, to znači da me zapravo ne žele, govorila je svojedobno 'anđelica' Adriana Lima. Iako je bila u dugogodišnjim vezama, pa čak i zaručena za glazbenika Lennyja Kravitza, a navodno i za princa od Lihtenštajna, brazilska manekenka je sačuvala nevinost do 27. godine, kad se udala za srpskog košarkaša Marka Jarića.

Victoria's Secret Fashion Show 2016 - Paris | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Kada u nešto vjeruješ i imaš određene vrijednosti u životu, onda ih moraš slijediti - objašnjavala je Lima tad američkim novinarima, kojima nije bilo jasno kako jedna od najljepših žena ima tako čvrsta uvjerenja. No Lima je prije manekenske karijere razmišljala da postane časna sestra.

Foto: Profimedia

Marko Jarić je igrao za Minnesota Timberwolves, kad je zaprosio lijepu Brazilku na njezin rođendan, nakon devet mjeseci veze. Zaruke su tada proslavili krstarenjem po Jadranu, gdje su se na Hvaru našli s prijateljima Sanjom Duggan i Franom Barbierijem, a tek treba vidjeti koju će destinaciju odabrati za medeni mjesec.

Foto: J.Galoić

Par se upoznao na jednoj humanitarnoj zabavi u Los Angelesu 2006, u vrijeme kada je Brazilka navodno bila zaručena s princom od Lihtenštajna.

Bračne zavjete izmijenili su na Valentinovo u krugu najbližih prijatelja i obitelji na skromnoj ceremoniji u Wyomingu, a veliku svadbu su planirali na ljeto.

Goran Jakuš/Pixsell | Foto: Goran Jakuš/Pixsell

- Uzbuđeni smo zbog naše zajedničke budućnosti. I doista se veselimo velikoj svadbi, koju ćemo za naše prijatelje i rodbinu napraviti na ljeto - kazala je manekenka tad za časopis People.

No do druge svadbe nije došlo. Njihov brak je trajao pet godina, razveli su se 2014., a zakonski ga okončali 2016.

Foto: G.Jakuš

- Nakon dugog i pomnog razmišljanja, odlučili smo se rastati nakon pet godina braka. Zahvalni smo što smo roditelji dviju prekrasnih djevojčica koje ćemo nastaviti zajedno odgajati. Bili bismo zahvalni na privatnosti i na poštovanju prema našim obiteljima u ovom novom razdoblju za sve nas - poručili su tad.

U braku su dobili dvije kćeri, Siennu i Valentinu.

Nakon razvoda Marko se bacio u proizvodnju ajvara u Americi.

- Tradicionalni recept sam otkupio od domaćica u južnoj Srbiji. Kunem se da će to biti najbolji ajvar na svijetu - govorio je tad Marko.

Nije poznato kako košarkaš sad stoji s proizvodnjom ajvara, ali svoj poslovni put je nastavio u Americi.

Srpski mediju pišu kako je bivši košarkaš zaposlen u Westpacu, australijskoj kompaniji koja se bavi multinacionalnim bankarstvom i financijskim uslugama. Jarić je na novom poslu potpredsjednik poslovnog razvoja i šef odjela za zabavu i sport.

Foto: Profimedia/Pool

Osim što je nakon Lime ljubio i mnoge druge modele, njegov ljubavni status nije poznat javnosti.

Foto: Marechal Aurore/ABACA

Lima je u 42. godini rodila treće dijete. Sinčić imena Cyan Lima Lemmers njeno je prvo dijete s dečkom Andreom Lemmersom.

Manekenka se nakon šest godina vratila modnoj pisti Victoria's Secret.