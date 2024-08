Aerosmith više neće nastupati? Otkazali turneju: 'Stevenov glas je poseban, neće se oporaviti...'

Bend Aerosmith objavio je u petak kako otkazuju svoju zadnju turneju. U priopćenju koje su objavili na svojim društvenim mrežama stoji kako se pjevač Steven Tyler nije oporavio od ozljede glasnica koje je zadobio prošle godine, te da se, nažalost, ni neće potpuno oporaviti.

Prošle godine su odgodili turneju te objavili da je, osim glasnica, Stevenu doktor dijagnosticirao i ozljedu grkljana.

FILE PHOTO: Singer Steven Tyler of Aerosmith arrives at the Hollywood Film Awards in Hollywood | Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

- Kao rezultat toga, svi trenutno zakazani koncerti moraju biti odgođeni za negdje u 2024. godini, s novim datumima koji će biti objavljeni čim budemo saznali više - poručili su iz benda tada.

Novo priopćenje rastužilo je njihove obožavatelje.

- Kao što znate, Stevenov glas je poseban instrument. Mjesecima se trudio vratiti svoj glas na razinu na kojoj je bio prije ozljede. Vidjeli smo ga kako se muči, bez obzira što je uza sebe imao najbolju moguću liječničku skrb. Nažalost, potpuni oporavak nije moguć. Donijeli smo tužnu i tešku odluku da se umirovimo od turneja - dio je priopćenja.

Bend se također zahvalio svojim obožavateljima, od kojih ih neki prate već više od 50 godina, koliko su na sceni.

- Puštajte glasno našu glazbu, sad i zauvijek. Sanjajte i dalje. Ostvarili ste naše snove - poručili su.