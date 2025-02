Afera 'Nipplegate': Prije 21 godinu Janet i Justin šokirali su javnost. Sjećate li se skandala?

Janet Jackson bila je glavna zvijezda Super Bowla 1. veljače 2004. Uz nju je, pred 150 milijuna ljudi ispred malih ekrana, iznenađujuće nastupio i Justin Timberlake. Tog dana se dogodio neslavni incident "Nipplegate".

Tijekom izvedbe Timberlakeove pjesme "Rock Your Body", u trenutku kada je otpjevao stih "Bet I'll have you naked by the end of this song" (Kladim se da ćeš biti gola do kraja pjesme), posegnuo je i otrgnuo dio Jacksoninog kostima, otkrivši njezinu desnu dojku pred milijunima gledatelja.

MTV je kasnije tvrdio da nisu znali za planiranu promjenu kostima, dok je Jackson priznala da je odluka o otkrivanju kostima donesena nakon završnih proba. Timberlake je u početku nonšalantno komentirao incident, govoreći "volimo vam dati nešto o čemu ćete pričati".

Posljedice i utjecaj incidenta

Janet Jackson je pretrpjela najteže posljedice kada je njezin album "Damita Jo" doživio komercijalni neuspjeh. Radio postaje su bojkotirale njezinu glazbu, morala se ispričati javnosti, a CBS ju je izbacio s dodjele Grammy nagrada. Za televizijsku industriju, FCC je pokrenuo istragu, a CBS je kažnjen s 550.000 dolara, što je kasnije poništeno. MTV je izgubio pravo produciranja Super Bowl poluvremena, a uvedena je odgoda prijenosa uživo od nekoliko sekundi.

Incident je imao neočekivan utjecaj na razvoj tehnologije jer je postao najgledaniji trenutak u povijesti TiVo sustava. Štoviše, djelomično je inspirirao stvaranje YouTubea, jer su ljudi bili frustrirani nemogućnošću da pronađu video online.

Dvadeset godina kasnije, incident se smatra prekretnicom u američkoj pop kulturi i primjerom dvostrukih standarda u tretmanu muških i ženskih izvođača. Dok je Timberlakeova karijera nastavila cvjetati, Jackson je trebalo godina da se oporavi od skandala.

Inductee Janet Jackson speaks during the 2019 Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony in Brooklyn, New York | Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U dokumentarcu objavljenom 2022. godine, Jackson je konačno izjavila da su ona i Timberlake "prijatelji" te da su "krenuli dalje". Pozvala je javnost da učini isto, naglasivši kako je cijela situacija bila "napuhana preko svake mjere".