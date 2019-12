Afera sa stalkerom im uništila brak: Colin i Livia se razvode...

Britanski glumac Colin Firth (59) objavio je da se razvodi od talijanske redateljice i producentice Livie Guiggioli (48) gotovo dvije godine nakon što su isplivali detalji njezine afere s prijateljem iz djetinjstva, novinarom Marcom Brancaccijem (55).

Par je bio u braku pune 22 godine, a Colin je otkrio kako će bez obzira na razvod ostati u prijateljskim odnosima s obzirom na to da imaju dva sina, Lucu i Mattea. Njihov PR team zamolio je javnost da ne ulaze u njihovu privatnost te kako daljnjih komentara neće biti.

Problemi u njihovom braku počeli su ožujku prošle godine. Zvijezda 'Kraljevog govora' primao je, navodi The Sun, redovno e-mailove u kojima je Marco prijetio njemu i njegovoj supruzi da će izaći u javnost sa detaljima svoje afere s Livijom koja je završila 2016., a trajala je godinu dana.

- Kada me ostavila, bio sam jako ljut. Odmah sam poslao e-mail Colinu s fotografijom mene i njegove supruge. Htio sam da zna što se dogodilo. On mi je odgovorio, a uskoro mi se na vratima pojavila policija i uzela mi je računalo i mobitel - pričao je Marco prošle godine, kojeg su Livia i Colin optužili da im prijeti i uhodi ih. Novinar tvrdi da ih nikada nije uhodio te da se radi tek o pokušaju para da 'okalja' njegovo ime.

- Tada sam živio u Brazilu, a ona u Londonu. Ja sam vjerojatna jedina uhoda koja živi na drugom kontinentu od svoje navodne žrtve. U godini dana, nisam je zvao niti jednom - pričao je Talijan.

No, to nije prvi put Brancacciju da ga je optužen za prijetnje. Prije dvadesetak godina sudio se s bivšom partnericom, Islanđankom Snaefridurom Baldvinsdottirom s kojom ima kćer. Obitelj je živjela u Mexico Cityju, a tijekom jedne žestoke svađe, Marco je zaplijenio putovnicu svoje kćeri, a partnericu je optužio za otmicu djeteta. Na suđenju, Snaefidur je tvrdila je novinar prema njoj bio nasilan te je rekla da je pokušavala od njega pobjeći, što je on negirao. Skrbništvo nad kćeri pripalo je Islanđanki.

