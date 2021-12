Na društvenim mrežama se ne nazire kraj negativnim komentarima i reakcijama na intervju Bena Afflecka (49) s Howardom Sternom (67) za 'The Howard Stern Show'. Prva, kako to tvrdi Ben Affleck, laž koja je se proširila medijima bila je da je glumac okrivio svoju bivšu suprugu i kolegicu Jennifer Garner (49) za svoju ovisnost o alkoholu. Affleck i Garner bili su u braku od 2005. do 2015. u kojem su dobili troje djece.

- Počeo sam piti jer sam bio zarobljen u tom braku. Pomislio sam: 'Ne mogu otići zbog svoje djece, ali nisam sretan, što da radim?' Da smo ostali zajedno vjerojatno bismo jedno drugom prerezali vratove. A ja bih se sigurno se nastavio i dalje opijati - rekao je Affleck, no tvrdi da je sve izvađeno iz konteksta te da svoju bivšu ženu respektira i s njom ima dobar odnos.

Njegova bivša zaručnica i sadašnja djevojka, pjevačica i glumica Jennifer Lopez (52) navodno je ekstremno uzrujana ovim intervjuom i time da je Affleck prepisao svoju ovisnost bivšoj supruzi, ispričao je izvor blizak paru, no Ben tvrdi da ni to nije istina.

"Jako je ljuta", rekao je izvor te dodao: “Ona ne želi biti uvučena u priču o razvodu njega i njegove bivše žene. Upoznala je Jennifer Garner te pokušava upoznati i Benovu djecu."

Jedni od ružnih komentara bili su:

'Besplatna PR lekcija za Bena Afflecka: Pio sam jer sam bio nesretan ' – napisao je jedan korisnik

'Ben Affleck koji okrivljuje svoju suprugu za problem s pićem govori mi sve što trebam znati o njemu. JLo, dobila si pravi ulov'- komentirao je drugi korisnik

Nakon burnih reakcija i komentara obožavatelja i hejtera Affleck je odlučio stati na kraj navodima.

U showu kod Jimmyja Kimmela glumac je otvorio dušu voditelju i komičaru i kazao kako je zgrožen i uzrujan činjenicom da su njegove riječi tako uzete van konteksta.

- Nisam mogao vjerovati vlastitim očima što sam pročitao. Rekao sam i koliko se poštujemo, brinemo jedno o drugim, brinemo o našoj djeci, stavljamo ih na prvo mjesto. Pisalo je da sam okrivio svoju bivšu ženu za svoj alkoholizam, da sam zarobljen u ovom braku, ispostavilo se da sam najgora, najbezosjećajnija, najgluplja osoba - izjavio je Affleck.

Affleck nikada nije eksplicitno uperio prst u Garner nego ju je pohvalio tijekom razgovora sa Sternom.

- Znao sam da je dobra mama. Uvijek sam se nadao da ona zna da sam dobar tata; Znao sam da jesam', rekao je Sternu.

'Morao sam se otrijezniti, a znao sam i to i priznao sam to.' – rekao je glumac Sternu Onda je nastavio kako je najviše zabrinut kako će te lažne medijske napise shvatiti njegova djeca.

- Morao sam povući crtu i reći da to jednostavno nema veze s istinom. Ne želim da naša djeca ikada iz mojih usta čuju lošu riječ o svojoj majci, što se sada zaista dogodilo - izjavio je glumac.

No izgleda da drami nema kraja jer prijatelji i izvori bliski glumici Jennifer Garner rekli su da su ljuti na Bena Afflecka jer ju je okrivio za njegov alkoholizam, prenosi Dailymail.

-To je odvratno - rekao je za Stranicu Six jedan izvor koji poznaje i Afflecka i Garnera.

Prisjetimo se da je Garner vodila Afflecka u ustanovu za odvikavanje o ovisnosti.

- Jen je stala uz njega jer ga voli, ona je bila jedina koja ga je podizala uvijek iznova kad je učinio užasne stvari. Ovo je majka njegove djece - rekao je bliski izvor bivšeg para.