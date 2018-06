'Agentica 90-60-90': 'Opasna' Anna zavodi bujnim oblinama

Do you remember the statement that Barak Obama made two years ago? “Today America is strong and united with our allies, and Russia is isolated and its economy – to shreds.” Those words brought so much delight to the western world. And what do we see now? Trump is talking about the need for a friendly relationship with Russia, while the leaders of Germany, France and Britain are calling for new sanctions and a tougher stance against Russia. The British Prime Minister Theresa May, for instance, has recently stated that the only way to talk to Russia is “ from a position of strength.” Meanwhile, 37 percent of Californians are calling for secession from the US. This would be the case in Texas, had Clinton won. All this begs a question: So who is isolated after all? Who is united with their allies? And whose economy could end up in shreds? #Trump #USA #Obama #Russia Помните заявление Барака Обамы двухлетней давности: «сегодня Америка сильна и едина с нашими союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее экономика разорвана в клочья»? С каким восторгом на Западе тогда все обсуждали эти слова. А что мы видим сейчас? Трамп говорит о необходимости дружбы с Россией, а лидеры Германии, Франции и Англии требуют введения новых санкций и ужесточения отношений с нашей страной. Например, премьер-министр Великобритании Тереза Мей на днях заявила, что с Москвой можно разговаривать «только с позиций силы». В то же время в штате Калифорния 37 процентов жителей выступают за отделение от США. Такая же ситуация сложилась бы в штате Техас, если бы победила Клинтон. Хочется спросить: «Так кто все-таки изолирован, кто един с союзниками и чья экономика может оказаться «разорванной в клочья»? #Трамп #США #Обама #Россия

