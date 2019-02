Ako smo bili drugi u nogometu, možemo i prvi na Eurosongu...

Mirko Fodor (56) hrvatski je televizijski i radijski voditelj. Javnosti je poznat kao dugogodišnji voditelj emisije “Dobro jutro Hrvatska”. Pored toga, Fodor se okušao i kao glumac u kazalištu, gdje je sudjelovao u kazališnim predstavama za djecu. Voditelj je s najvećim brojem vođenja 'Dore', izbora za pjesmu Eurosonga. Iz prvoga braka s bivšom suprugom Martinom ima kći Doru, a nakon razvoda vjenčao se s Vesnom s kojom je u braku već 21 godinu i imaju kći Neru (21).

Mirko će i ove godine voditi 'Doru', a uz njega u voditeljskoj ulozi naći će se i Iva Šulentić (35) i Jelena Lešić ex Glišić (32).

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Doru' ste vodili 1996. godine s Danielom Trbović, kada se prisjetite kakvo vam je to iskustvo bilo? Po čemu ćete pamtiti voditeljski angažman 'Dore'?

Bilo je to odlično iskustvo, već sam se tada navikao na takve događaje zato što sam i prije voditeljske uloge s Danielom, vodio takve događaje.

Natjecanje ste vodili i 2005. iz sobe za izvođače, a 2006., 2007., 2008., 2010. kao voditelj na glavnoj pozornici, te ste tako od 20 puta koliko će se ovo natjecanje održati pet put izabrani. Što mislite zašto su upravo vas toliko puta izabrali, a neke tek jednom ili dva puta?

Dobro pitanje, stvarno ne znam. ha ha. Valjda treba biti netko malo iskusniji uz ove dvije šarmantne voditeljice, pa su se odlučili za mene ovog puta. Radio sam puno emisija, show programa pa su valjda mislili da je prikladno za ovakav tip emisije jer nema nas puno voditelja koji se bavimo tim zabavnim dijelom.

Foto: Boris Sćitar/Pixsell

Natjecanja nije bilo od 2010. godine, što mislite zašto se toliko dugo čekalo da se ono vrati? Smatrate li da se možda vratilo prije da bi Hrvatska bolje prolazila na Eurosongu?

Meni je žao što toliko dugo nije bilo natjecanja, ali zašto ne znam, a s druge strane mi je drago što se 'Dora' vratila jer ljudi to vole gledati. To su bile jedne od najgledanijih emisija u godini na HRT-u. Ljudi vole gledati natjecanje i vjerovati da oni odlučuju i sudjeluju koja će pjesma pobijediti. To je zabava, ali i s druge strane jedna vrsta natjecanja. Ali zašto nije bilo ne bi znao, imali su drugačiju koncepciju koju su željeli ostvariti na druge načine, ali evo vratili smo se kući u Opatiju. Bio sam jedno vrijeme i urednik zabavnog programa i slali smo naše predstavnike, bili su super na izboru za Doru pa su išli na Eurosong. Bio sam uvjeren biti će super, polufinale isto super i onda dalje ne baš toliko dobro za nas. Teško mi je razumjeti što je u modi te godine u Europi i što će pobijediti i što će odlučiti i žiri i publika u Europi.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Na 'Doru' se prijavilo više od 160 pjevača/ica, što mislite čemu takav veliki odaziv, mislite li da se tako 'lakše' probiti na scenu, a mogućom pobjedom i na 'stranu' scenu?

Apsolutno, ja vjerujem, vjerujem u našu Doru i da Eurosong ima smisla. Mnogi su pokušavali, bili na Eurosongu i nestali, a mnogi su opet napravili velike karijere, da ne spominjem Abbu koja se pojavila na Eurosongu i napravila ogromnu karijeru, tako i još neki. Mislim da je to jako dobra prilika za mlade, pogotovo što danas ima puno mladih pjevača. Kroz ove razne talent showove se isto iskazuju i došlo je do velike smjene generacija i mislim da to mladima može značiti dosta, da se pojave pred tako velikom publikom, ali i showu koji je ujedno i natjecanje i treba se pokazati doza mira i mislim da to mladima može puno značiti. A ako osoba pobijedi može dobiti popularnost kod nas, a pjesma može postati i dobra, pa može dobiti i međunarodnu karijeru.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Najbolji uspjesi Hrvatske bili su davne 1996. kada je Maja Blagdan osvojila 4. mjesto te 1999. kada je Doris Dragović također osvojila 4. mjesto, što mislite koji je glavni razlog loših Hrvatskih plasmana na Eurosongu?

Teško je to ocjenjivati ukus ljudi te dvije pjesme su i meni bile dobre i jako su mi se svidjele pogotovo Maja Blagdan 'Sveta ljubav', između ostalog zato što sam ju i ja radio (šalim se), ali teško se odlučiti zbog velikog broja zemalja koje se natječu. Ima i puno sličnih stilova, pa opet neka druga pjesma pobijedi, zašto to treba pitati neke druge.

Biste li voljeli da Hrvatska napokon bude domaćin Eurosonga?

Naravno da bi. Prvo bi volio da izaberemo odličnu pjesmu i da nam se svidi većini, da ne bude prijepora, što se bojim, jer su različiti ukusi. Onda da se lijepo prezentiramo na Eurosongu, što naši vrlo često dobro naprave, a onda i da uđemo u finale i tamo ostavimo traga. Pobijediti je teško, ima puno zemalja, ali ako su naši bili drugi u nogometu, možemo biti i prvi na Eurosongu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Smatrate li da se na popisu od 16 izvođača trebao naći još netko od pjevača/ica, koga bi vi još voljeli uvrstiti na ovaj popis?

Pa mislim da ne, mislim da je žiri dobro izabrao, a i onako nismo još čuli pjesme, pa ne mogu komentirati.

Kakve su vaše pjevačke sposobnosti? Volite li pjevati? Svoje pjevačke pjevačke sposobnosti pokazali ste i u showu 'Zvijezde pjevaju', smatrate li da ste time već i dokazali u pjevanju?

Volim pjevati dok se brijem (uz smijeh). A i taj nastup u 'Zvijezde pjevaju' nije bio jedini, nastupao sam ja još u puno pjevačkih showova i uvijek sam nešto pjevao. I s nekim bendovima i na nastupima, tako da vrlo često imam taj pjevački dio, ali nisam ja neki pjevač, više sam voditelj koji voli zapjevati. Ja sam staromodni voditelj, to su oni koji su zapjevali i bili voditelji, ali usput se i bavili pjevanjem. Ali kažem volim, glazba mi je u krvi još od malih nova. Imao sam glazbenu obitelj, a i žena mi je u glazbenim vodama tako da smo prava glazbena obitelj. Čak i starija kćer ima bend i pjeva.

Jedno ste od najdugovječnijih lica na HTV-u, brojne su generacije odrasle uz vas. Osjetite li ponekad umor i zasićenje?

Ne, to ne, apsolutno ne. Sada me već neka pozitivna vibra za Doru lovi. Čak i ovi mali nastupi me drže i zabavno mi ih je raditi. Nemam zasićenje što se tog tiče, volim to raditi, ali da su godine stigle jesu, ali da snage još uvijek imam, da pokucam u drvo, glavu.

Foto: Slavko Midžor

Jeste li razmišljali od čega ćete živjeti u mirovini?

Iskreno nemam pojma, bojim se da će mirovina biti mala, mala, mala, ali probat ću se snaći. Ako doživim sve te godine, da će biti i nekog poslića sa strane, ima puno ljudi u mirovini koji se bave poslom u mirovini i rade još nešto rekli bi ljudi u 'fušu'. Mi smo Hrvati poznati snalažljivci tako da se nadam da ću se snaći.

Koja je vaša tajna uspješnog braka?

Ima dvije tajne. Jedna je što moja žena je redateljica na televiziji, a nikada po našem pravilu ne radimo iste projekte. Radimo zajedno, ali ne isto, da ne ne 'počupamo', a drugo je da smo si složni kod kuće. Imamo iste afinitete: glazba, putovanja, uživanja u gastronomiji, u malim stvarima, u stanu, djevojkama, jednostavno smo si kliknuli, dobro nam funkcionira brak.

Foto: R. Branđolica

Kako se izvlačite iz neugodnih situacija?

Kažu ljudi da sam dobar improvizator, da dobro improviziram i to kažu mnogi kao 'E Fodor ti je dobar, on će ti se iz svake situacije nekom improvizacijom izvući', e to je istina, tako i u poslu i tako u životu. Plutam, kao i svi mi, malo lijevo, malo desno, malo koso, kako god si čovjek nađe neki svoj put. Moram priznati da ne ureknem ovu godinu, 2018. mi je bila bez puno neugodnih situacija pa nekako sam u pozitivnoj vibri, nadam se da će takva biti i ova godina.

Što si želite ostvariti u ovoj godini, a da još niste?

Želim da poslovno bude sve na mjestu, da radim ono što volim i televiziju i na radiju. Da mi doma bude sve uredu, da mi žena bude sretna, da u poslovnom smislu napreduje.A i kćerkama želim sve najbolje, jedna kćer Dora bi trebala magistrirat na likovnoj Akademiji, a druga kćer Nera studira, eto samo da je zdravlja i da sve bude kao do sad.

