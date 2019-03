'Ako u showu ne naprave dijete, otići će na umjetnu oplodnju...'

Najkontroverzniji par u regiji Milijana Bogdanović (21) i Milojko Božić (74), prije 24 sata ušli su u reality show 'Parovi'. Iako su od zarađenog novca planirali renovirati kuću u selu Pilatovići gdje žive, par razmišlja o tome da odustane zbog konstantnih provokacija stanara.

Nakon što je Milijana dala do znanja kako je Milojko odličan u krevetu te mu ne trebaju nikakva seksualna pomagala, pratitelji reality showa očekuju kako će vidjeti akciju ispod plahta što je dodatno uzrujalo 53 godine mlađu Milijanu.

Foto: Privatna arhiva

- Nije mi neugodno, mogu odgovoriti na svako pitanje. Seksa jutros nije bilo, ni popodne. A i da je bilo - vi to zapravo želite... Mazili smo se i grlili smo se i ljubili smo se, ništa više nije bilo - odgovorila je Milijana, na što su stanari rekli kako su vidjeli da Milojkova ruka klizi prema donjem dijelu njezinog tijela.

- Pa dirao te za vaginu - komentirali su cimeri.

- S obzirom na to da narod to želi, molim ukućane da nas nominiraju prvo prilikom i da mi lijepo izađemo jer seksa neće biti - odbrusila je Milijana, na što je Milojko potvrdno odgovorio. Mnogi smatraju kako su Milijana i Milojko sve izmislili kako bi ušli u reality show te kako bi zaradili novce.

Foto: Tamara Bregovic

S druge strane, kontroverzni par otkrio je da od novca kojeg će zaraditi u showu, osim što će renovirati kuću, planiraju platiti i umjetnu oplodnju.

- Milijana i Milojko bi najviše voljeli postati roditelji. Pokušavali su, ali im se nije dalo, pa su odlučili da probaju umjetnu oplodnju. On toliko voli moju prijateljicu da bi joj sve želje ispunio. Pa zbog nje je i pristao ući u reality show i zaraditi novac koji će iskoristiti kako bi platili umjetnu oplodnju. Jednom prilikom se našalio i rekao kako ne bi volio da ode na onaj svijet, a da Milijana nema dijete s njim - ispričala je Milijanina prijateljica za Kurir. Milojko je navodno već išao kod doktora i testirao spermatozoide.

[video: 1205370 / Specijal o Milijani i Milojku koji se natječu u showu Parovi]

- Ne voli on o tome pričati, ali istina je da je posjetio doktora i testirao se prekontrolirati koliko ima aktivnih spermatozoida. Rezultati mu se nisu baš dopali. Inače, njih dvoje imaju redovno seks, i bit će ga i u 'Parovima', u to sam sigurna. Sad, ako im se posreći, možda i dijete uspiju napraviti baš tamo. Ali, to je velika slučajnost, pa ako ne dođe do toga, otići će na umjetnu oplodnju. Novac sigurno neće trošiti ni na što drugo, a honorar im je ozbiljan. E sad, što će na to reći njegova djeca i njena porodica, ne znam. Mnogi vjeruju da ih pokušati spriječiti, jer ih nitko osim njezine bake, ne podržava - završava ona.

