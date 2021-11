Uglavnom mi se nakon nastupa na Supertalentu otvore nove mogućnosti i to mi svakako pomaže u karijeri. Nadam se da ću obići svijet svojom točkom, rekla nam je Luana Cayres (33) iz Brazila.

Nastupala je u prvoj epizodi osme sezone Supertalenta i performansom očarala žiri. Nadarena akrobatkinja do sada je već bila u talijanskom, njemačkom, rumunjskom, bugarskom, španjolskom, hrvatskom Supertalentu... Impresivnom točkom digla je publiku na noge, a žiri je bio oduševljen te pomalo prestrašen jer je visila u zraku, a pričvršćena je bila samo na kosi.

- Vaša pojava na pozornici je bila impresivna i počeli ste plesati i isprva mi se nije svidjelo. Zatim je došao preokret i glava me počela boljeti. Stoga poštovanje, doista - rekla je Martina Tomčić (46), Janko Popović Volarić (41) dodao:

- Probudili ste nas, bio je to zbilja dobar nastup. Sve mi se svidjelo, ples i dio s kosom. Imate odličnog frizera. Dok ste vi to radili, mi smo plakali, a vi ste se smijali. Zadivljen sam.

Luana je kći brazilskih glumaca, a trenutačno živi u Španjolskoj. Još kao mala je nastupala po kazališnim mjuziklima, a svojoj ljubavi se vratila nakon stanke od tri godine, koju je iskoristila za studiranje biologije.

Prije deset godina je došla u Europu i počela raditi u cirkusu kao plesačica sambe. U Italiji je upoznala sadašnjeg muža, "balans artista". Oboje rade u cirkusu "Gotan" i imaju sina koji je klaun. Trogodišnjak voli život u cirkusu i putovanja, a u cirkusu ima i školu. Život u kamperima je Luani u početku bio nezamisliv i grozan jer je živjela u velikoj kući u Brazilu, ali s vremenom je to zavoljela i sada ne bi ništa mijenjala.

- Otkako sam postala mama spavam manje nego ljudi koji nemaju djecu. A inače se hranim zdravo, idem u teretanu... Zeznuto je jer živim u kampici pa sam danas na jednom mjestu, sutra na drugom i to u drugoj državi - ispričala nam je.

Najviše voli vidjeti oduševljena lica kada izvede točku.

- Volim kada ljudi vide što radim i kažu: 'O, moj Bože!' - kaže Luana koja je svojim talentom stekla popularnost i na Instagramu gdje redovito objavljuje svoje fotke u kostimima i snimke nastupa. Smatra da Hrvati imaju vrhunske talente i da su ljudi dobronamjerni i humoristični. Obožava izvoditi opasne stvari i one koje se ne viđaju tako često.

- Kako dobar nastup, oduševila me čim je krenula. Top energija, kostim... Samo me čudi kako joj kosa ne popuca i kako je ne uništi kad cijelu težinu na nju stavi i dignu je u zrak. Samo hrabro naprijed - pisali su joj pratitelji na društvenim mrežama.

Svojim akrobacijama je sve, a ponajviše Maju Šuput (42) oduševio zgodni Ukrajinac Oleg Tatarinov (32). Za nju je čak rekao da mu je privlačna žena. Plesao je na šipci koja visi u zraku, a pokreti su bili fantastični.

- Smatram da je super, privlačna i zanimljiva žena. Naravno da mi se sviđa i cijenio sam njezine komentare u vezi moje izvedbe - pojasnio je. Dosad je zbog zahtjevne točke imao potres mozga, šavove na licu, ozlijedio je koljeno, ali od "plesa u zraku" ne odustaj

- Potpuni oporavak nakon moje nesreće trajao je oko 6 mjeseci. Psihički nije bilo lako. Najteži izazov mi je bio svladati strahove i ponovno letjeti. I dalje imam strahove svaki put kad letim i ne mogu ništa učiniti po tom pitanju. Zato sam jednostavno prihvatio, svladao i radio ono što volim - letio - ispričao nam je Oleg koji je dosad bio u šest Supertalenata diljem svijeta. Tvrdi da je normalno da nakon nastupa na televiziji dođe do poslovnih ponuda, ali njega to ne zanima.

- Novac i ponude su samo bonus koji ti pomažu da bolje živiš, ali moj cilj je svima pokazati moj talent. Najveća nagrada mi je kad me publika zavoli i zato nastupam po talent emisijama - govori Tatarynov, koji je obišao 30 zemalja izvodeći svoju točku. Bilo je trenutaka kada se bojao da više nikada neće moći plesati, ali za taj strah nisu bile krive ozljede već korona. Ističe da ništa ne može spriječiti nekoga ako je istinski zaljubljen u ono što radi.

Još jedan Ukrajinac predstavio se domaćoj publici u osmoj sezoni Supertalenta. Riječ je o Oleksandru Koblykovu (32), žongleru koji trenutačno živi u Francuskoj, a sve je oduševio besprijekornim nastupom žongliranja s 10 loptica. U mornarskom kostimu pokazao je odličnu tehniku žongliranja i zaslužio četiri "da".

S lopticama su mu u pomoć priskočili i Maja i Janko. Iako su znali da je teško ono što im je Oleksandr prezentirao, kad su sami probali žonglirati samo nekoliko loptica, shvatili su težinu njegovog nastupa.

- Ovo izgleda kao ja kada dođem s gaže. Bio si odličan - komentirala je Maja dok se Oleksandr njihao u ritmu glazbe. Janko se nadovezao pa zaključio: "Nikad nisam ovakvo nešto vidio. Imaš toliko talenata u jednom, nevjerojatno."

Koblykov se počeo baviti žongliranjem jer je njegov stariji brat radio u cirkusu. Pohađao je malu cirkusku školu, zatim je otišao u Kijev i krenuo u profesionalnu cirkusku školu. Ovo mu je bio treći nastup na Supertalentu jer je već nastupao 2008. u Rusiji i 2012. u Njemačkoj.

- Supertalent je po mom mišljenju vrlo popularan zato što svi imaju jednaku mogućnost pokazati svoj talent. Osim toga, žiri je jako prijateljski nastrojen i naprave divnu atmosferu - kaže nam.

Oleksandr je u početku vježbao pet do šest sati dnevno, a rekao nam je da najviše od svega u svom poslu voli mobilnost i to što može putovati svuda po svijetu i nastupati pred ljudima. Njihova vesela lica odmah mu poprave dan. Naravno, to konstantno putovanje ima i svoje mane.

- Bez obzira na svoj talent, i dalje mogu živjeti normalno (normalno jesti, spavati), ali s obzirom na to da putujem puno, moram se jako dobro organizirati zbog djeteta i obitelji, naći dadilju, vrtić u koji će ići i slično - pojašnjava.