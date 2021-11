Imate žiri koji se odlično izražava i nisu 'škrti' na stiskanju zlatnoga gumba. Mislim da su pošteni, baš kao što bi članovi žirija i trebali biti, rekla nam je Tetiana Kundyk (36).

Ukrajinka koja trenutačno živi u Engleskoj predstavila se domaćoj javnosti početkom listopada nastupom u "Supertalentu". Njezin je talent balansiranje na žici, a počela ga je razvijati još kao djevojčica jer je plesala u cirkusu. Roditelji su se potajno nadali da će od toga odustati, ali njoj se toliko svidjelo da se i danas time bavi.

Osim toga, sad je "zauvijek" vezana za taj posao jer je u cirkusu upoznala i supruga, koji je klaun. Imaju sina od godinu i pol, a žiri je oduševilo to što joj je nastup u "Supertalentu" bio prvi nakon porođaja.

Povratnički nastup bio je i više nego odličan jer je za svoju izvedbu dobila zlatni gumb, a samim time ulaznicu za polufinale. Prije nego što ga je pritisnuo, Davor Bilman (45) je rekao:

- U Hrvatskoj postoji izraz, kad nekoga pitaš 'Kako je bilo?': 'Bilo je li-la'. No u ovom slučaju nije bilo tako - komentirao je oduševljeno.

A Maji Šuput Tatarinov (42) nije bilo jasno kako uspije držati ravnotežu na tako tankoj žici, pa ju je upitala je li ljepilom tabane "povezala" sa žicom, što je Tetianu nasmijalo.

Plesačica je nastupala u kazalištima, parkovima i kabareima, a njezina je točka posebna po tome što je prepuna pokreta i nema čvrst oslonac, pa u bilo kojem trenutku može pasti. To je i doživjela nebrojeno mnogo puta, ali se ne predaje.

Osim u hrvatskoj verziji showa, nastupala je u ukrajinskom "Supertalentu", i tad su njezini roditelji shvatili koliko joj to znači te koliko je njihova kći dobra u tome što radi. Tetianu smo uspjeli uloviti za razgovor jer je imala malo slobodnog vremena s obzirom na to da je s cirkusom na putovanju po raznim gradovima i državama.

- Nastupala sam u osam različitih showova u kojima je bilo potrebno pokazati svoj talent - rekla nam je.

Nada se da je "Supertalent" emisija koja mnogima pomaže da poslije dobiju više posla jer ih ljudi prepoznaju i angažiraju.

- Nikad nije loše imati malo pomoći u oglašavanju - pojašnjava nam, svjesna koliko je važno da se nečiji rad prepozna. Za razliku od ostalih talent showova, "Supertalent" je za nju poseban jer je otvoren za sve.

- Zaista svatko može postati dio tog showa. Od malenog djeteta do starije bake, od prometnih policajaca do šefova. Pa isto tako i od stripera i striptizeta do časnih sestara. I to mi je odlično - govori.

Žica na kojoj balansira nije toliko visoko od poda da bi mogla poginuti, ali je bolno sjediti i hodati po žici jer ima samo šest milimetara.

- Kad napravim dulju pauzu i počnem ponovno vježbati, dobijem masnice, ali naviknula sam se na to. Zato nosim čarape dok plešem da se modrice ne vide - priča. Njezina je točka posebna po tome što je prepuna pokreta i nema čvrst oslonac, pa u bilo kojem trenutku može pasti. A toga ju je, priznaje, strah jer se može ozlijediti.

- Nezgodno sam pala nekoliko puta, jedanput čak dok sam bila trudna, pa sam ozlijedila zglob i nisam radila deset dana - govori.

Zbog nastupa u talent showu prvi je put posjetila Hrvatsku, a prema svemu sudeći, ostat će joj u lijepom sjećanju. U polufinalu je i konkurencija je jaka, ali smatra da bi mogla biti pobjednica.

- Mislim da bih mogla pobijediti. Jednog bi dana jedna majka trebala pobijediti u ovakvom talent showu - zaključuje Tetiana.

Na svom Instagram profilu dijeli razne privatne fotografije, pa je tako dala uvid i u to kako se njezin sin snalazi u cirkusu. Nogicama je stajao na očevoj ruci i bez problema držao ravnotežu. Nakon što ju je nahvalio četveročlani žiri, Tetianu su pohvalili i gledatelji emisije.

- Napokon pravi supertalent, a ne da je plesanje ili pjevanje. Spasila je večer svojim nastupom - pisali su. Osim nje, u polufinale su "poslani" iluzionist Staneli, koji je svojim trikom s kartama oduševio i rasplakao Maju, Anatacha Filimone Kević Zandamela (19), čije je pjevanje raznježilo Martinu Tomčić Moskaljov (46) i izazvalo gromoglasan pljesak publike.

Zlatni gumb dobio je i Mark Bagarić (27) za izvedbu pjesme "Crazy Love" Briana McKnighta od Janka Popovića Volarića (41), a voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan svoj su zlatni gumb odlučili dati 11-godišnjim blizancima Tomislavu, Adrianu i Gabrielu, koji čine Trio Šubarić. Osim što su rođeni kao trojke, ova braća posebna su po tome što u isto vrijeme šesteroručno sviraju na jednom klaviru.