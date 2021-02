Splićanka Albina Grčić (22) ovog je mjeseca napravila još jedan značajan korak ka uspješnoj karijeri. Nakon što je u glazbenom showu “The Voice Hrvatska” došla do finala i zauzela treće mjesto i već tada “kupila” mnoge vokalnim sposobnostima, oduševila je i publiku i žiri na ovogodišnjoj Dori pa nas tako s pjesmom “Tick Tock” predstavlja u svibnju na Eurosongu u Nizozemskoj. Tim povodom popričali smo s mladom nadom domaće scene, koja ne krije uzbuđenje zbog toga što je baš ona dobila priliku braniti boje Lijepe Naše u Rotterdamu.

POGLEDAJTE VIDEO: Albina reagira na svoj nastup

Kakvi su bili osjećaji prije dolaska na pozornicu Dore? Je li bilo treme?

Jedina trema je bila po prvi put predstaviti svoj rad i rad cijelog tima hrvatskoj publici. Presretna sam što su ga prepoznali!

Što vam je prvo prošlo kroz glavu kad ste čuli da ste pobijedili na Dori?

Kroz glavu mi je prošla misao kako se upravo dogodio taj trenutak, to je – to!, ostvaren taj cilj, kao zaključak višemjesečnog rada na nastupu, na pjesmi, beskompromisan put prema toj izvedbi od tri minute, kako je cijela ta priča upravo dobila svoju ‘točku na i’.

Možete li vjerovati u sve ovo što vam se dogodilo na poslovnom planu u godinu dana? Bili ste u finalu ‘Voicea’, sad idete na Eurosong...

Mogu i ne mogu. Ipak sam taj put proživljavala, osvještavala svaki moment svog rada na sebi i pjevačkom talentu, a opet istina - u jako malo vremena, tih nekih godinu dana, dobila sam puno iskustava i realnog napretka. Iskreno sam željela sve što mi se događa, radila sam na sebi u tom smjeru, pjevački, fokusirana, strpljiva, ali nisam očekivala da će se stvari tako brzo odvijati, da će sve tako brzo klikati, da će me prepoznati i okružiti tako jak i profesionalan tim ljudi koji vjeruje u mene i moj talent.

Mislite li da ima mjesta za sve mlade glazbenike na domaćem estradnom nebu?

Svakako, dapače! Smatram da mladih i ozbiljnih talenata ima puno i da mjesta na sceni itekako ima, ne vidim otkud razmišljanje da tog mjesta nema ili da se ikome mjesto treba preuzeti da bi mladi dobili priliku. Veselim se svakom prepoznatome mladom talentu, promjeni i napretku scene.

Uvijek ima zlih jezika kojima se ne sviđa pjesma, stil pjevanja ili nešto što zapravo nije ni relevantno. Diraju li vas takvi komentari?

Volim konstruktivnu kritiku, znam je prepoznati i vjerujem u sebe, što više treba?

Jeste li nakon pobjede imali neki 'doček' u Opatiji ili ste išli odmah u sobu spavati?

Ova Dora je bila iznimno specifična radi epidemioloških mjera, to znate, ali na svu sreću uz mene je bio moj oveći tim s kojim sam u našem hotelu proslavila, uz ples i radost, pa imam dojam da smo obilježili taj rezultat, iako pod mjerama – imam divne uspomene na tu noć. Naravno, nedostajali su mi moji bližnji, znam da bi bili pored mene da je situacija drugačija.

Nina Kraljić bila je ljuta nakon Dore pa je bijes istresla na društvenim mrežama. Istaknuli ste da vam je pala u očima. Zašto?

Ne mogu reći da mi je bilo svejedno kad sam shvatila da se događa ta priča, ali sam odmah zauzela životni stav i fokusirala se na pozitivne događaje i divne ljude kojima sam okružena i kojima se okružujem. Nini iskreno želim sve najbolje.

Obitelj je snažno vjerovala u vašu pobjedu. Jeste li se i vi vidjeli u Nizozemskoj ili ste mislili da će to ipak biti netko drugi?

Vjerovala sam u pjesmu i u nastup, znala sam da radimo i imamo dobru stvar, dobru priču, ali sam maksimalno bila fokusirana na nastup na Dori, nisam se opterećivala samom pobjedom jer očekivala sam da i ostali kandidati imaju isti ‘drive’. I, kako sam rekla - točka na i se smjestila. Sad se vidim u Nizozemskoj, naravno, i idemo s istim stavom, ali sad i velikom motivacijom, vjetrom u leđima. A obitelj, ona uvijek daje vjetar u leđa.

Vaš otac Božinko rekao nam je da ste vrlo prizemljeni, što su zapravo potvrdili i mnogi s kojima smo komunicirali. On kaže da je to sve stvar odgoja. Kakvo vam je bilo djetinjstvo, po čemu ga pamtite?

Slažem se s ocem (smijeh), stvar je odgoja. Često me pitaju kako pamtim djetinjstvo, koje se i nije događalo tako davno, i uvijek mi iskače slika obiteljskih fešti, fešti s obiteljskim prijateljima, taj osjećaj zajedništva i druženja uz spizu i uvijek - uz pjesmu.

Koji vam je savjet dala mama nakon pobjede?

Zamolila me da ne odem na kvasinu, obećala sam da neću (smijeh).

Kažete da vam je baka Anđelka velika podrška još od malih nogu. Što vas je sve ona naučila?

Baka neizmjerno vjeruje u mene, velika mi je podrška, a kad ti tako mudra voljena osoba kaže da možeš i da imaš to u sebi i vjeruje da ćeš daleko dogurati u životu. Uz veliku ljubav dobiješ i samopouzdanje.

Pohvalila vas je i Doris Dragović. Koliko vam znače njezine riječi?

Puno! Nazvala me jutro nakon Dore i dala nekoliko savjeta koje ću zadržati za sebe, ali imat ću ih na umu kroz svoju karijeru.

Kako se nosite s popularnosti? I na društvenim mrežama dobili ste tisuće novih pratitelja...

Meni je sve to još jako čudno, ta količina ljudi koji pokazuju interes za svime što radim, a najviše za glazbom koju stvaramo, prezahvalna sam na svakoj podršci i presretna što ljudi prepoznaju moj rad i trud i jako sam motivirana donijeti im još više radosti kroz svoj talent.

Smatrate li Eurosong odskočnom daskom u karijeri?

Naravno! Nastup na Dori mi je zasigurno bio odskok, tim i ja intenzivno radimo još od moga prvog singla, imamo fokus, plan i rezultate, radimo na pjesmama i sigurno bismo ostvarili uspjehe i bez Eurosonga, ali nemjerljiv je značaj Eurosonga na tom putu.

Hrvati imaju velika očekivanja ove godine - napominju da imamo super pjesmu i izvođačicu. Bojite li se da će vam, ako ne ostvarite dobar plasman u Nizozemskoj, to ostaviti mrlju u karijeri?

Ne, ne bojim se. Više me bilo strah predstaviti se na Dori, prvi put našoj publici predstaviti što smo pripremali mjesecima i sad kad sam dobila njihovu podršku nastavljam samouvjereno i s ogromnom željom da predstavim Hrvatsku u najboljem mogućem svjetlu.

Godinama pjevate u crkvi svetog Petra u Splitu. Hoćete li zbog obveza na fakultetu i Eurosonga to moći činiti i dalje?

Jako volim višeglasno pjevanje, uživam u tome. Pretpostavljam da će moje obveze imati svoje intenzivnije i manje intenzivne faze pa vjerujem da ću uspjeti održavati tu ljubav i angažman, možda rjeđe, ali s ljubavlju.

Pretpostavljam da ste zbog obveza koje ste dobili nakon pobjede na Dori morali malo zapostaviti dečka. Koliko vam on pomaže u svemu ovome? Znate se od djetinjstva, kada ste shvatili da želite biti zajedno?

On mi je najveća podrška i vjeruje u mene od početka, ne zamara se komentarima na društvenim mrežama i slično. Sve ovo proživljava skupa sa mnom, a opet mi i daje prostora da slijedim svoje snove, isto kao što ja to radim kada je on u pitanju. Rekla bih da smo na vrijeme osvijestili svoje osobne, specifične, životne puteve - i to je to. Ljubav.

Ljudima je zbog korone narušen društveni život. Što radite da očuvate mentalno zdravlje?

Moram reći da ova, za mnoge iznimno teška godina dana osobno nije narušila mentalno zdravlje, imala sam mogućnost puno raditi, stvarati, i sami vidite što mi se sve dogodilo. Svoj mir I dalje održavam na isti način kao i prije pandemije.

Kakva je Albina kada se ugase svjetla reflektora?

Ista, jednako samopouzdana, ali ranjivija, skromnija, mirnija.

Kakvu glazbu inače slušate?

Volim suvremeni pop, baš obožavam novu glazbu s top ljestvica.

Jesu li već krenule pripreme za Eurosong?

Punom parom, odmah nakon Dore, i sve intenzivnije.

Dobili ste pohvale na račun svog izgleda. Imate li stilista ili sami birate odjevne kombinacije?

Uvijek sam voljela modu, smatram da imam ukusa, ali kad na svom profesionalnom putu pored sebe imate tako vrhunski tim ljudi: Zvonimira Franića koji brine za moju kosu i frizure, Karla Rusana koji čuda čini svojim make-up vještinama, i Stefana Orlića koji nas konstantno iznenađuje svojim kreativnim modnim idejama; teško da će I pohvale izostati, a ja uživam, širim svoje obzore I prepuštam im se sa zadovoljstvom. Neopisivo divna kreativna atmosfera i povjerenje vlada, inače, u cijelom timu.

Biste li u budućnosti voljeli imati duet s nekim ostvarenim hrvatskim pjevačem ili pjevačicom? Ako da, s kim?

Da, prva mi na pamet pada Nika Turković, jako e poštujem, volim njenu glazbu i voljela bih surađivati s njom. Ili s nekim predstavnikom ili predstavnicom mnogobrojnih, kako kažete, mladih snaga.