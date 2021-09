Naša pjevačica je među onima koji su jedva dočekali nove epizode španjolske globulno popularne serije, pa je odlučila s prijateljicama otpjevati dio pjesme uvodne špice 'My life is going on', kao i dio dobro poznate 'Bella Ciao'

Mlada pjevačica Albina Grčić (22) s tri je prijateljice zapjevala miks pjesama iz hit španjolske serije 'La casa de papel' i oduševila pratitelje na Instagramu. - Top ste, baš predivno - napisala joj je obožavateljica. POGLEDAJTE VIDEO: Djevojke su otpjevale pjesmu uvodne špice serije, 'My life is going on', a nakon nje su nastavile s 'Bella Ciao'. Među djevojkama je i Đana Smajo (17), djevojka koju smo upoznali u show 'Zvjezdice', a prošle je godine nastupala na Dori. 'Bella Ciao' nastala je krajem 19. stoljeća kada su je pjevale radnice na rižinim poljima sjeverne Italije. Kasnije su je preuzeli talijanski partizani u borbi protiv njemačkog okupatora te talijanskih fašista, a danas se često pjeva kao protestna pjesma slobode i otpora. Tijekom godina prevedena je na više od 40 jezika i pjevana na bezbrojnim prosvjedima. Popularnost je nanovo stekla zbog španjolske hit serije, pa se izvodila čak i na festivalima, dok prosvjednici često koriste i maske, kao i kostime likova iz serije kako bi pokazali otpor.