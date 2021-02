Albina Grčić (22) iz Splita i dalje se štipa da bi se uvjerila da je upravo ona ta koja će Hrvatsku u svibnju predstavljati na Eurosongu u Nizozemskoj. Pjeva od malih nogu, a njezin otac Božinko, u Splitu poznatiji kao Kićo, potvrdio nam je da je sve to krenulo iz crkvenog benda konkatedrale svetog Petra u njezinom rodnom gradu.

Bend nema 'ovlaštenog voditelja', ali zato konkatedralu vodi župnik, don Radojko Vidović, kojeg u mještani obožavaju. Presretan je što je baš Albina pobijedila.

Osim što je svoju sumještanku slušao na nastupima u crkvi, svećenik ju je bodrio i u showu 'The Voice Hrvatska', u kojem je mlada Splićanka došla do finala. Na Doru nije išao, ali nada se da će se situacija s koronom smiriti do svibnja i Eurosonga, kada bi volio otići u Rotterdam.

- Ne, nisam bio u Opatiji jer se nije ni smjelo doći, ali odavde smo iz Splita navijali. Albini smo na pobjedi čestitali na svim svetim misama u konkatedrali, bilo ih je ukupno pet. I na popodnevnoj ćemo joj misi uputiti čestitke i blagoslov - ispričao je u nedjelju župnik za Slobodnu Dalmaciju.

