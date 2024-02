Albina za 24sata progovorila o ljubavi: 'Ovaj put ću pametnije'

U Areni Zagreb sinoć je održan Megadance party na kojem su nastupile najveće zvijezde domaće dance scene, a čast da otvori show pripala je Albini Grčić (25) koja je izvela svoj hit s Eurosonga 'Tick-tock' u kombinaciji s pjesmom 'Grad sve zna'.

Kao mala pjevala dance pjesme

Čim je sišla s pozornice, splitska glazbenica nam je ispričala kako se osjećala kad su je organizatori pozvali da gostuje na dance spektaklu.

- Bilo mi je drago i bila sam ugodno iznenađena. Ipak nastupam uz velika imena koja su obilježila dance scenu i čiji se hitovi slušaju dan danas. Ovo mi je bila super prilika, organizator mi je ukazao povjerenje i mislim da je baš mene vidio u svemu ovome. Potrudili smo se da sve izgleda atraktivno i da oživimo atmosferu s Dore i Eurosonga - rekla nam je splitska pjevačica koja je i sama odrastala uz hitove 'Rano', 'Tek je 12 sati', 'Ne traži ljubav' i brojne druge.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Najviše su mi se vrtjele pjesma Minee i ET-a i često sam ih sama pjevala po kući. Ali, stvarno svi imaju jako kvalitetne pjesme i drago mi je da se ta garda okupila na jednom mjestu i da je publika to ispratila - priznaje nam Albina.

'Dora je super iskustvo'

Prije tri godine pobijedila je na Dori i predstavljala Hrvatsku na Euroviziji u Rotterdamu, a ovogodišnjim natjecateljima želi svu sreću i da uživaju.

- Poslušala sam sve pjesme, neki od kolega s kojima sam bliska će se okušati. Drago mi je da se sve više novih izvođača odvažilo prijaviti se jer je to super iskustvo. Uvijek imam svoje favorite, ali neću ih još otkrivati. Svima želim svu sreću - iskreno će.

Iako nije izborila prolazak u veliko finale, Albinin nastup hvalili su mnogi, a obožavatelji Eurosonga proglasili su Albinu 'najboljim nefinalistom'.

- Ni za čime ne žalim. Mislim da smo u tom trenutku napravili najbolje što sm mogli. Naravno da nakon nekog vremena sazreš u nekim stvarima i sigurno bih nešto drugačije napravila. Mislim da smo nas dobro predstavili i uvijek se rado prisjećam tog iskustva - kaže nam Albina.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW/Dalibor Urukalović/Pixsell

Trenutno se priprema za nastup na Studio 54 tributeu koji se održava 3. ožujka u Lisinskom radi kojeg je privremeno odložila izlazak novih pjesama.

- Imam puno pjesama u demo verziji, to su sve stvari koje sam radila sa svojim producentom Hrvojem. On i ja smo se baš skužili i mislim da i on sa mnom može puno eksperimentirati kao producent. Malo smo pjesme stavili na čekanje jer pripremam neke druge projekte, ali nadam se da ćemo ih što prije izbaciti - rekla nam je.

Foto: Instagram

Podrška je Đani Smajo

Glazbenica se nada novim duetima, a voljela bi ponoviti i suradnju s Đanom Smajo koja je nedavno pobijedila u srpskom glazbenom showu IDJ.

- Zadnji duet je bio s Đanom koja sad 'ubija', jako sam ponosna na nju. Ne bih se bunila da opet nešto snimimo i privatno smo bliske, među boljim prijateljicama. Voljela bih možda i neku suradnju s nekim s naše scene, malo mi je teže tu viziju ostvariti jer dosta eksperimentirati sa zvukom. Mislim da će se to sve spontano dogoditi - priznaje nam.

Foto: Instagram

Upravo je Albina 'kriva' što se Đana odvažila prijaviti na veliko regionalno natjecanje nakon kojeg ju je upoznao čitavi Balkan.

- Ohrabrila sam ju i rekla sam joj da mislim da je to za nju. Mislim da ima posebnu energiju i u showu je pokazala ono što najbolje zna. Drago mi je da sam bila u pravu, kao i svi oko nje i drago mi je što ju je šira publika upoznala - kaže nam splitska glazbenica.

A ljubav...

Prošle godine razišla se s dugogodišnjim momkom, nogometašem Ivanom Ćalušićem pa smo je upitali s kim će ove godine provesti Valentinovo.

- Haha, neću ti reći. Znam da smo mi ljudi po prirodi znatiželjni i radoznali, ali ovoga puta ću pametnije - zaključila je Albina.