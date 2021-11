Jessica Alba (40) je poznata kao jedna od najljepših glumica u Hollywoodu i mnogi bi ju ponovno htjeli vidjeti u uskoj odjeći kakvu je morala nositi na snimanju 'Fantastične četvorke' ili bikiniju 'Opasnog plavetnila'.

Više je puta prozvana najzgodnijom glumicom filmske industrije, a obožavatelji su za njom poludjeli nakon snimanja 'Fantastične četvorke' kada su ju vidjeli u uskom kombinezonu.

Za vrijeme snimanja filma 'Opasnog plavetnila' Alba je očarala i Paula Walkera koji je s njom glumio. Zgodan glumac je rekao da nije mogao maknuti oči s njezine stražnjice, pogotovo tijekom snimanja scena u kojima Alba nosi bikini što je ujedno i većina filma čija se radnja odvija na plaži.

- Nisam mogao maknuti oči s njezine stražnjice. Oprostite, ali tako je prelijepa - rekao je jednom prilikom glumac za britanski Daily Mirror.

Glumica i danas izgleda fantastično čak i nakon rođenja njezinog trećeg djeteta. Paparazzi su je ulovili na odmoru u Cabu, u Meksiku.

Ipak, kaže da sve zasluge idu njezinom trudu, prehrani i vježbanju iako je naporne treninge ostavila iza sebe pa se sada češće bavi opuštenijom rekreacijom.

- Naučila sam da se ne moraš ubiti od fitnessa, možeš vježbati smireno i sporije i ipak će tijelo profitirati od toga. Doduše, još se volim dobro oznojiti i sve te zabavne stvari - objasnila je Alba za Vogue.

Njezin besprijekoran izgled nije joj uvijek išao u korist. Naime, ona je bila jedna od prvih koja je uskočila u svijet superherojskih filmova devedesetih i 2000-ih godina.

Iskustvo snimanja 'Fantastične četvorke' dovelo ju je do toga da poželi prestati s glumom u potpunosti.

- Mrzila sam to. Jako. Sjećam se kada sam glumila u sceni umiranja. Redatelj mi je tada rekao kako to izgleda pre realistično i bolno. Pitao me mogu li biti ljepša dok plačem, rekao mi je da moram lijepo plakati - rekla je za Elle.

'Fantastična četvorka' joj ipak nije donijela samo loše jer je na setu upoznala supruga Casha Warrena (42) s kojim ima troje djece: kćeri Honor Marie Warren (12) i Haven Garner Warren (9) te sina Hayesa Alba Warrena (3).