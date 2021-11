Pred kamerama serije 'The Crown', glumica Elizabeth Debicki savršeno je utjelovila Lady Dianu u jednom od najpoznatijih outfita. Riječ je o atraktivnoj haljini grčke dizajnerice Christine Stambolian s otvorenim ramenima i salonkama Manolo Blahnik.

Naime, bio je to moment kad je objavljen dokumentarac njezina supruga Charlesa, 'Charles: Private Man, The Public Role', emitiran istog dana.

Jedna od informacija koje su pritom ekskluzivno objavljene, bilo je Charlesovo priznanje da je prevario vlastitu suprugu. Diana je skupila hrabrost, odjenula izazovnu haljinu i otišla na događanje, pred kamere i javnost.

Diana je kupila tu haljinu par godina ranije, no nije je odjenula do onda, smatrala da je previše za njezin stil i imidž. Brinula su je otvorena ramena i atraktivnost same kreacije.

- No, u tom trenutku, htjela je izgledati kao milijun dolara, i to je učinila - izjavila je bivša urednica Voguea Anna Harvey, koja je godinama stilizirala Dianu.

Bio je to zahtjevan, fragilan trenutak za Lady Dianu, no ona je to uspješno javno podnijela, u tome joj je pomogao outfit koji je i danas poznat pod 'look za osvetu', piše Vogue.

Radi se o maloj crnoj haljini, koja je i danas velika inspiracija dizajnerima i ljubiteljicama atraktivnih kreacija.

Bili su tu i biseri, simbol klasike, no smješteni uz vrat poput chokera.