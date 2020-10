Album Queena nakon 25 godina opet prvi na britanskoj ljestvici

<p>Rock grupa Queen vratila se na prvo mjesto ljestvice albuma u Velikoj Britaniji prvi puta nakon 1995. godine. Koncertni album 'Live Around The World' deseti je album Queena, a prvi s američkim pjevačem Adamom Lambertom, koji se pridružio sastavu 2011.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Osmi je to album uživo grupe Queen, ali prvi bez člana osnivača i frontmena Freddieja Mercuryja, koji je umro 1991. Lambert je prvo nastupio s Taylorom i gitaristom Brianom Mayom 2009. kada je bio finalist 8. sezone Američkog idola.</p><p>Dvije godine poslije počeli su zajedno nastupati na koncertima. Od tada su Queen i Adam Lambert jedni od najtraženijih izvođača na svijetu.</p><p>Album obuhvaća hitove poput Don't Stop Me Now, Radio Ga Ga, We Will Rock You i We Are The Champions, izvedene na koncertima širom svijeta.</p><p>Album je objavljen kao zahvala fanovima nakon što je turneja 2020. otkazana zbog pandemije koronavirusa.</p>