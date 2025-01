Svjetski elektronički bend stiže ovog ljeta na zagrebačku Šalatu

Faithless, jedno od najpoznatijih imena u svijetu elektroničke glazbe, donosi najveće hitove na zagrebački stadion Šalata u nedjelju 29. lipnja 2025.

Bend koji je definirao neke od najvažnijih glazbenih trenutaka 90-ih i 2000-ih, donosi svoj audio-vizualni spektakl u centar Zagreba. Veliki open air nastup u formi punog benda predvodi Sister Bliss, a dio je turneje koja je svojevrsna posveta preminulom članu Maxi Jazzu.

Foto: PROMO

Nastavljajući pisati novu glazbenu budućnost, Faithless su se prošle godine ponovo okupili osam godina nakon zadnjeg nastupa uživo. Pomno birani ekskluzivni koncerti označili su dugoočekivani povratak, a ova godina vodi ih na veće lokacije, te će kao puni bend nastupiti u Hrvatskoj. Uz Sister Bliss koja uživo orkestrira glazbom i bendom, tu je i originalni član Rollo koji je zadužen za rad u studiju. Cijeli koncept nastupa u središtu drži i neponovljivog Maxija čiji vokal, poruke i djelo ostaju centralni dio koncerta.

Pjesma “Insomnia” prepoznaje se na prvo slušanje, ako ste ikada bili u klubu zasigurno ste plesali uz “God Is A DJ”, dok “We Come 1” ostaje primjer jedne od najpoznatijih rave himni. U protekla gotovo tri desetljeća, Faithless su zacemetirali poziciju kao jedno od najpoznatijih imena britanske elektroničke glazbe. Kombinirajući elemente housea, trip-hopa, duba i upečatljive tekstove, punili su arene sa svojom plesnom glazbom i postali neizostavni dio pop kulture ostali utkani u glazbenu povijest.

Glazbena revolucija Faithlessa krenula je 1995. iz Londona. Uz brojne singlove na tip 10 ljestvicama, čak šest albuma je bilo u vrhu 10 najboljih. Genijalni debi “Reverence” sadržavao je hit “Insomnia” i “Salva Mea”, a prodan je u platinastoj ili zlatnoj nakladi u svakom dijelu Europe. Nasljednik “Sunday 8PM” donio im je Mercury nagradu i lansirao globalni hit “God Is A DJ”. 2000-te donose album “Outrospective” i moćnu pjesmu “We Come 1”, dok je “No Roots” sadržavao vokale Dido i Nine Simone, kao i pjesmu “Mass Destruction”. “Forever Faithless - The Greatest Hits” prodan u četverostrukoj platinastoj nakladi i bio najprodavaniji album plesne glazbe 2005. godine.

Foto: PROMO

Album “To All New Arrivals” označio je angažirani singl “Bombs”, a nasljednik “The Dance” zasjeo je na drugo mjesto UK ljestvice albuma. Na albumu “Faithless 2.0” okupljaju neke od najvećih imena elektroničke glazbe obilježavajući 25 godina karijere, dok je “All Blessed” iz 2020. bio prvi bez Maxi Jazza koji je preminuo dvije godine kasnije.

Uspjeh Faithlessa doveo je do višestrukih zlatnih i platinastih naklada diljem svijeta. No najviše o značaju Faithlessa govori činjenica da je njihova glazba toliko velika da i danas odjekuje klubovima i raveovima na kojima su i sami nastali, a pjesme su dio mainstream kulture.

Faithless je za 2025. najavio novi album “Champion Sound”. Veliki open-air nastup u središtu Zagreba dovodi Sister Bliss, bend i glazbenu posvetu Maxi Jazzu na stadion Šalata. Bit će prilika čuti najveće hitove benda koji je zacementirao svoju poziciju u povijesti elektroničke glazbe.

Ulaznice će u prodaju krenuti u četvrtak, 16. siječnja, od 10:00 sati, po cijeni od 39 eura. Bit će dostupne u sustavu Core Event, kao i Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu u Rijeci.