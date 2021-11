Glumac Alec Baldwin (63) oglasio se na društvenim mrežama povodom tragedije na snimanju filma Rust, kad je usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins.

Alec je napisao kako bi policajci trebali biti priswutni na snimanjima kako bi nadzirali korištenje oružja.

- Na svakom filmskom ili televizijskom setu na kojem se koristi oružje, lažno ili ne, trebao bi biti policajac, zaposlen od strane produkcije, da posebno nadzire sigurnost oružja - napisao je shrvani glumac.

Podsjetimo, nedavno je filmski svijet potresla strašna tragedija. 22. listopada je glumac Alen Baldwin, ne znajući da ima napunjen pištolj, usmrtio snimateljicu Halyne Hutchins i ranio redaljte Joela Souzu. Poznato je sve više detalja sa snimanja, a na društvenim mrežama holivudski glumac podijelio je objavu kojom je odlučio stati na kraj nagađanjima kako okruženje na setu filma 'Rust' nije bilo dovoljno sigurno. Glumac je podijelio objave jedne članice filmske ekipe koja zaključuje da je film imao 'uobičajene probleme, ali da se nesreća nije mogla očekivati'.

Uvjeti na snimanju filma Rust

- Priča da smo prezaposleni i kako su uvjeti na setu nesigurni i kaotični je obično s*anje! Nikad nismo imali više od 12,5 sati snimanja u danu, a i to se dogodilo samo jednom. Na dan kad je Halyna preminula radili smo 12 sati nakon što smo dan prije odradili 11 sati snimanja. Završili smo do 18.30 sati i imali smo 56 slobodnih sati prije toga. Nitko nije bio preumoran da bi obavljao svoj posao. Snimatelji su imali hotelske sobe. Ne možete mi reći da se šest odraslih muškaraca osjeća nesigurno u hotelu, ali im je super spavati u vlastitim automobilima na parkiralištu (što se nije dogodilo), kao što neki tvrde. Dobili su smještaj u hotelu, ali mnogi ih nisu koristili. Naš filmski set bio je udaljen samo 35 minuta od Albuquerquea. Santa Fe je udaljen sat vremena od Albuquerquea, a filmski set 25 minuta južno od toga. Tako da čak nisu ni daleko putovali do doma - stoji u objavi.

Filmska djelatnica koju Baldwin prenosi piše i kako su neki na setu pokušali ispregovarati nove ugovore kad su već bili usred snimanja te su time htjeli držati producente na tankom ledu. Tražili su više novca i bolje hotele od ostatka ekipe jer su smatrali da su bolji.

Alec Baldwin oštro na društvenim mrežama

- Ti likovi nisu heroji. Njima je bilo stalo samo do vlastitih guzica. Ponavljam... sve se to može dokazati - stoji u objavama.

Dodaje i da su producenti radili neumorno i činili sve kako bi ugodili filmskoj ekipi, čak i pojedinim, kako ih naziva, 'nezahvalnicima'. Baldwin prenosi kako su imali nekoliko sastanaka u vezi sigurnosti na setu, ponekad čak i nekoliko u istom danu.