Alec Baldwin oglasio se prvi put nakon odbačene optužbe za ubojstvo iz nehaja: Evo što kaže

Sutkinja u Novom Meksiku odbacila je u petak optužbe za ubojstvo iz nehaja protiv Aleca Baldwina, složivši se s obranom da su tužitelji i policija zatajili dokaze o izvoru metka kojim je na setu ubijena snimateljica filma "Rust" Halynu Hutchins 2021. Sada se glumac prvi put oglasio povodom donesene presude.

- Previše je ljudi koji su me podržali da bih im sada zahvalio. Za sve vas, nikada nećete znati koliko cijenim vašu ljubaznost prema mojoj obitelji - napisao je glumac na svom Instagramu.

Naime, Aleca se teretilo za ubojstvo iz nehaja na setu filma 'Rust' na kojem je poginula snimateljica Halyna Hutchins. On je na ročištu rekao da se ne osjeća krivim te da je samo držao pištolj, no nije pucao iz njega.

Glumcu je prijetilo 18 mjeseci zatvora, a ranije je već za smrt snimateljice osuđena rekviziterka Hannah Gutierrez-Reed koja je slučajno u pištolj stavila prave metke, umjesto lažnih.

Baldwin's involuntary manslaughter trial for the 2021 fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins during filming of Western movie Rust | Foto: Pool

No, u roku od tri dana od početka suđenja, sutkinja Mary Marlowe Sommer u Novom Meksiku odbacila je optužbe za ubojstvo iz nehaja protiv Baldwina.

Baldwin, njegova supruga Hilary i sestra Elizabeth Keuchler zaplakali su slušajući sutkinju kako izgovara da 'nije kriv', a sam glumac se požurio supruzi u zagrljaj, prenosi Reuters.

Alec Baldwin's involuntary manslaughter trial for the 2021 fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins during filming of the Western movie 'Rust' | Foto: Ramsay de Give