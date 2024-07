Detalji drame na suđenju Alecu Baldwinu: 'Uskraćivanje dokaza je bilo namjerno i smišljeno!'

U roku od tri dana od početka suđenja, sutkinja Mary Marlowe Sommer u Novom Meksiku odbacila je optužbe za ubojstvo iz nehata protiv Aleca Baldwina. U presudi je, između ostalog navela, da se slaže s obranom kako su tužitelji i policija zatajili dokaze o izvoru metka kojim je na setu ubijena snimateljica filma "Rust" Halynu Hutchins 2021. Presudi je prethodilo saslušanje dokaza o zahtjevu obrane iznesenom ranije u petak.

Pokretanje videa... 01:01 Sudac odbacuje optužbe protiv Aleca Baldwina za ubojstvo Rusta | Video: 24sata/reuters

Baldwin, njegova supruga Hilary i sestra Elizabeth Keuchler zaplakali su slušajući sutkinju kako izgovara da 'nije kriv', a sam glumac se požurio supruzi u zagrljaj, prenosi Reuters. Alecova obrana na sudu je prethodno ispričala kako je ured šerifa Santa Fea preuzeo metke kao dokaz u slučaju, ali ih nije naveo u istražnom dosjeu "Rust" niti je otkrio njihovo postojanje obrani.

Također su tvrdili da su ti meci bili dokaz da je metak koji je ubio Hutchinsa došao od Setha Kenneya, dobavljača rekvizita za film. Kenney je zanijekao da je isporučio bojevo streljivo i nije optužen u ovom slučaju. Obrazlažući svoju odluku sutkinje je rekla kako je "uskraćivanje dokaza bilo je namjerno i smišljeno".

Alec Baldwin's involuntary manslaughter trial for the 2021 fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins during filming of the Western movie 'Rust' | Foto: Ramsay de Give

Erlinda Johnson, jedna od državnih tužiteljica na slučaju, podnijela je ostavku ranije u petak.

Tužitelji su tvrdili da je Halyne Hutchins jer je Baldwin neodgovorno rukovao pištoljem. Četiri mjeseca prije suđenja glumcu Hannah Gutierrez (27), zadužena za oružje za vestern "Rust", osuđena na 18 mjeseci zatvora za ubojstvo iz nehaja jer je pogreškom stavila pravi metak u revolver koji je Baldwin koristio na filmskom setu u Santa Feu.