Alec Baldwin u dokumentarcu govori o ubojstvu snimateljice: 'Nisam mogao vjerovati...'

U dokumentarnom filmu 'Suđenje Alecu Baldwinu' glumac je progovorio o pucnjavi na setu filma 'Rust' i suđenju za ubojstvo iz nehaja kazavši kako je to bilo njegovo 'nagore izdanje'.

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- Kad su mi rekli da je umrla, bio sam u šoku. Nisam mogao vjerovati - kaže Baldwin u dokumentarcu opisujući trenutak kada je doznao da je snimateljica Halyna Hutchins preminula nakon posljedica ranjavanja na setu vesterna 2021. godine nakon što je u rukama glumca opalilo oružje koje je služilo kao rekvizit. U pucnjavi je ozlijeđen i redatelj Joel Souza. Dvije godine kasnije, Baldwin je optužen za ubojstvo iz nehaja. Izjasnio se da nije kriv. Trećeg dana suđenja, sudac je odbacio slučaj. U dokumentarcu je prikazano i kako se Hilaria Baldwin nosila s ogromnom medijskom pažnjom koju je slučaj izazvao.

- Paparazzi već dolaze. Moraš odvesti djecu iz grada - govori Hilaria suprugu, a u sljedećem trenutku čuje se kako netko viče Baldwinu: 'Slučajno si ubio nekoga. Kako se osjećaš?'.

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- Kad bi mi rekao: ‘Popni se na Mount Everest i ona će se vratiti’, već bih bio spakiran i spreman krenuti. Što god mogu učiniti. Ali ne može se ništa učiniti - rekao je Baldwin u dokumentarcu. Osvrnuo se i na suđenje kazavši da je je htio biti oslobođen krivnje kako bi ga konačno svi ostavili na miru, piše Page Six.

- Nikada u životu nisam ni sanjao da će sve završiti ovako.

Na kraju trailera Baldwin kaže kako će oni koji pogledaju dokumentarac 'vidjeti toliko toga o meni u mom najgorem izdanju'. Prema časopisu Variety, redateljica Rory Kennedy, sestra Roberta F. Kennedyja Jr., počela je snimati Aleca 2023. godine te je tijekom cijelog njegova suđenja imala potpun pristup njegovu životu.

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- Ovo je složena priča jer imamo Halynu, koja je žrtva ove priče, i naravno osjećam golemu empatiju prema Halyni i njezinoj obitelji s obzirom na moje vlastito podrijetlo i iskustvo; ali mislim da treba postojati prostor da se vidi da može biti više od jedne žrtve. Mogu postojati različite vrste žrtava u različitim situacijama i važno je ostaviti prostor za to - kazala je redateljica filma.