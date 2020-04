Alec Baldwin: 'Videoigre su me izvukle iz pakla teških droga...'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kći Aleca Baldwina i Basinger pozirala u toplesu i tangicama



Holivudski glumac Alec Baldwin danas slavi 62. rođendan. Teška godina je iza njega s obzirom na to da je njegova supruga Hilaria (35) imala dva spontana pobačaja.

Prvi spontani pobačaj Hilaria je imala u travnju prošle godine. Tijekom drugog spontanog bila je u četvrtom mjesecu trudnoće i čekala djevojčicu. Par ima četvero djece, a Baldwin je otkrio kako će njih dvoje ponovno pokušati dobiti peto dijete.

Iako je danas u skladnom braku, Alec je godinama unazad važio za 'opasnog momka', a imao je i problema sa zakonom. Prvo je 1996. pretukao fotografa, pa je 2007. vrijeđao kćer, 2013. je ponovno napao fotografa jer je fotografirao njega i njegovu suprugu da bi 2014. dobio kaznu zbog vožnje u suprotnom smjeru.

I prije dvije godine, glumac je napravio problem. Do fizičkog obračuna je navodno došlo zbog parkirnog mjesta. Baldwin je tada, prema pisanju stranih medija, potpuno izgubio živce i premlatio muškarca, 51-godišnjeg Wojcieha Ciezkowskog.

- Inače ovo ne bih ni komentirao, ali ova priča je potpuno lažna. Nisam nikoga udario na parkingu. Reći ću toliko - kaže Baldwin.

Osim problema s zakonom Alec je imao problema i s drogom. Glumac je napisao knjigu 'Nikad ispričano'. U njoj govori o svim pikanterijama svog života te pojašnjava zašto je 30 godina šutio o drogama.

- Dvije godine živio sam na 'bijelom’, bio je to stvarno žestok životni period. Nije lako svakodnevno komunicirati s tim zlostavljačima, dilerima droga. Osim toga, puno sam i pio. Sramio sam se govoriti koliko sam bio bijedan, ali tad sam bio klinac. Nezreli klinac - rekao je Baldwin.

Na odvikavanje nije išao, sam se skinuo i s droga i s alkohola tako što je po cijele dan igrao videoigre.

- Najdraža mi je bila Galaga. Kad god bi me uhvatila kriza, igrao sam se. Samo tako sam se mogao smiriti. Možda bi bilo lakše da sam potražio stručnu pomoć, no u to vrijeme nisam se ni s kim htio družiti. Nije mi bilo do razgovora, sam sebi bio sam najbolje društvo - otkrio je Alec.

