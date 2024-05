Alen Bičević nam otkriva: 'Ne prođe niti jedna svadba da me ne traže da pjevam Gabi Novak'

Ne stignem razmišljati o pobjedi, ali svakako bi nam svima značila. Dobro se slažemo, zabavljamo se i gledatelji su zadovoljni cijelom sezonom - to je naša pobjeda, govori nam Alen Bičević. Posljednjih nedjelja “skida” sve odreda što mu gljiva dodijeli u showu “Tvoje lice zvuči poznato”, a kad ne imitira naše i svjetske zvijezde, subotama mladence zabavlja s grupom Joy.

I prošle nedjelje mu nije bilo lako jer je utjelovio Massima, a prošla mu je bila jedna od najtežih imitacija kad je bio talijanski pjevač Umberto Tozzi.

- Sve je bilo dobro dok nisam dobio dvije stranice teksta. Na talijanskom. Nije ga bilo moguće ni skratiti ni ponoviti kiticu. Sva sreća da nije bilo posebne koreografije jer bi bilo suza - šali se Bičević i dodaje:

- Sa svake strane su mi skratili usta za par milimetara, pa sam ih jedva otvarao, što je otežavalo i pjevanje u visinama. Nisam se dao do kraja i prilično sam zadovoljan izvedbom.

Foto: Luka Dubroja

Već nakon prve epizode osvojio je brojna srca gledatelja, a i žirija. Briljirao je iz emisije u emisiju. Bio je Tony Cetinski, Aleksandra Prijović, Gabi Novak, Mate Bulić, Tomislav Ivčić...

- Mislio sam da će mi ženske transformacije biti puno teže, no kad jednom naučiš ‘skinuti’ ženski vokal, sve ide puno lakše. Kod muških transformacija jako je teško dobiti kompletnu promjenu vokala, a to se jako čulo u ulozi Cetinskog - ističe te dodaje kako je teško sakriti svoju boju glasa, dok mu je kod ženskih transformacija najteže nositi periku i umjetne trepavice.

- Svaka od imitacija mi je na neki način prirasla srcu. Gabi je tu visoko rangirana. Njezin karakter sam izostavio da ljudi ne bi pomislili da je na pozornicu došla prava Gabi. Šalim se, naravno. Dao sam sve od sebe i ne smeta mi njezina kritika da nisam ‘skinuo’ njezin karakter - govori Alen.

storyeditor/2024-05-06/62781114-alen-bicevic-kao-gabi-novak-tlzp.jpg | Foto: Luka Dubroja

Srećom, pohvale su ipak brojnije.

- Zvao me Tony, pa Mate Bulić, koji je jako bio zadovoljan. Stvarno veliki gospodin. Javila mi se i obitelj gospodina Tomislava Ivčića, što mi je zaista bila velika čast - kaže, a svjetske face poput Britney još mu se, šali nisu javile:

- Nisu čak ni poslali razglednicu, ali ima do kraja showa vremena... Možda je zapela negdje na putu.

Foto: Luka Dubroja

Bio u štiklama i haljinam ili odijelima, prema bodovima u showu visoko kotira.

- Znao sam da će ići lako jer volim imitirati i na našim gažama. Ali to je nešto drugo, to je zafrkancija. Ovo je ipak nekoliko stepenica više. Moramo paziti na svaku uputu produkcije, kamere, tekstove, koreografije, pjevanje... I na sve to protetika. Mnoge stvari tu idu lako jer puno radim pa se znam pripremiti koji dio će biti teži - govori nam.

Posebnih želja, dodaje, nema.

- Toliko me već gljiva ‘prešaltala’ s ulogama da više nemam očekivanja nego samo ‘ajde daj još i to’. S Prijovićkom sam izašao iz svih mogućih zona komfora. Veselim se svim ulogama koje nam ta naša muhara dodijeli - govori pjevač grupe Joy u kojoj je osam godina.

- Grupa Joy je moja mala obitelj, a o solo karijeri ne razmišljam. Ali ako odem, trebat će mi vrhunski bend - govori.

Foto: Privatni Album

Bukirani su skoro do 2026. I to bez reklama.

- Svadba nosi svadbu. Uvijek je tako bilo. Jedini je problem što nemamo dovoljno vikenda u godini da ih sve bukiramo. Potražnja raste iz nedjelje u nedjelju - ističe, a za sve je “kriv” malo i TLZP.

- Dosad nije bilo nijedne svadbe na kojoj nismo pjevali Gabi Novak. Da mi je netko prije samo par mjeseci rekao da ću to pjevati na svadbama, rekao bih mu da je lud. Ali eto, ljudi su zavoljeli moju Gabi. Čak i bez karaktera - kroz smijeh govori Alen.

Foto: Luka Dubroja

Nedavno su na društvenim mrežama dobili neobičan zahtjev djevojke koja je 14 godina u vezi. Ne planira se vjenčati, ali zbog njih bi se udala odmah, samo da joj Joy pjeva.

- Termin, nažalost, ni ja ne mogu dobiti preko veze. Ali ako je čekala toliko godina, jedna više-manje do idućega slobodnog termina - šali se Alen.

Ponekad bi se i tekst zaboravio po putu...

- Najneugodnije je bilo kad mislim da znam pjesmu za prvi ples koju prvi put izvodimo dok prvi ples ne dođe. Onda shvatim da sam ipak trebao početi vježbati pjesmu dan ranije. Tako sam jednom zeznuo melodiju, jednom tekst... Ali tko radi, taj i griješi. Iako je to u takvim slučajevima nedopustivo - priznaje te obećava da će se za ubuduće popraviti.

Osim za vjenčanja, sve češće ih traže da pjevaju na - razvodima.

- Upita je bilo, ali nismo ih svirali. Volio bih i to svirati. Baš me zanima vibra koju bi takva ‘proslava’ imala. Sigurno bi bilo ludo i nezaboravno - govori.

Foto: Luka Dubroja

Prisjetio se slične ponude gdje je par prekinuo, ali od partyja nije odustao:

- Volimo vesele i pozitivne ljude. S takvima je zabava uvijek zagarantirana.

Kako se dugi niz godina bavi glazbom, svoj talent je uspio oblikovati, a to zahvaljuje roditeljima.

- Mama je tu reagirala na vrijeme pa kad je vidjela da imam sluha i talenta, upisivala me i u glazbene škole i na tečajeve pjevanja. Neka ovo bude jedan apel roditeljima: ako vidite da dijete ima talent, ne prepuštajte to slučaju. Nikad ne znaš koliko arena može napuniti - poručuje Alen.

Foto: Luka Dubroja

S kamerama se prvi put susreo u natjecateljskom showu “The Voice” 2015., a otad je i svoj izgled puno promijenio. Ošišao se, smršavio...

- Tajne nema. Ona je da ne jedeš ništa što te čini sretnim (smijeh). Puno treninga, rada, vaganja hrane i dobar friz. Nadam se samo da ćelava glava neće tako skoro izaći iz mode - govori kroz smijeh i dodaje:

- Danas je takvo vrijeme da se glazba sluša i očima. Svi volimo dobro izgledati, bolje se osjećamo i bolje zračimo kad vidiš odraz u ogledalu koji ti se sviđa.

Foto: Luka Dubroja

Estetske operacije za njega nisu tabu tema.

- Svi radimo nešto da bismo bolje izgledali, farbamo kosu jer ne želimo biti sijedi - zar ne? Nemam ništa protiv estetskih zahvata, potičem sve koji misle da će se bolje osjećati u svojoj koži da to naprave. Korigirao sam nos, kao što se vidi i po prijašnjim fotografijama, ali to izgleda intenzivno jer sam u međuvremenu skinuo i 20-ak kilograma pa je logično da se i kompletno lice promijenilo. Nemam više ništa u planu. Zadovoljan sam izgledom. Zasad - kaže pjevač.

Foto: Privatni album

A kakav je kad se zaljubi?

- Imam nula koncentracije, glava mi je u oblacima, sve pati kad se zaljubim, a posao najviše. Sreća da se ne događa često - kaže i dodaje da je trenutačno sretno slobodan:

- S količinom posla je to sad nemoguće. Radim dok drugi izlaze na spojeve, pa je zasad moj ljubavni status, kako se volim našaliti, jedino ‘službeno odsutan’.