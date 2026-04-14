Obavijesti

Show

Komentari 1
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 14. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Tereza pokušava nagovoriti Čavku da pobjegnu. Rajka nasluti bijeg i razmišlja da im otkrije istinu o krvnom srodstvu. Tri sestre ponovno se posvađaju, a Mirjana ne propušta priliku da ih razdvoji. Kate je rastrgana između osjećaja prema Jakovu i budućnosti s Tomom.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Angela i Curro pripremaju bijeg u Švicarsku. Cristóbal odbije uništiti ljubavna pisma koja mu je Leocadia pisala.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Lindsay angažira Olinskog da radi pod krinkom ubojice kad dobije vijest od starog prijatelja o ocu koji želi osvetiti ubojstvo svoje kćeri. Ruzek se vraća s tajnog zadatka.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Braco uvjeri Ružu da može vjerovati Goranu te njih dvoje provode dan, dok Braco odlazi u nabavu. Luce želi dati otkaz u poliklinici nakon svega što se dogodilo. U isto vrijeme Anđelu sve više nervira Martinova AI cura.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Fadime i Iso nalaze se između Adila, koji želi prekinuti niz nasilja, i Zarife, odlučne da Fadime postane nevjesta u obitelji Furtuna. Eyüphanova otmica Fadime donosi neočekivan obrat i zaoštrava situaciju.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Rodrigo iznova upozorava Anu na Carlosa, ali ovaj put joj kaže da je Carlosova bivša djevojka nestala. Ignorira njegove riječi i nije svjesna da u kući njezina dečka žive ljubav i jeza.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu?' Neprepoznatljiva je
ZAPANJUJUĆA TRANSFORMACIJA

Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu?' Neprepoznatljiva je

Anu Jakuš gledatelji su upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Brak na prvu', u kojem su je eksperti spojili s Alenom Vlahovićem. No njihov odnos nije zaživio, pa su na kraju napustili show i svatko je krenuo svojim putem.
Što će biti u Divljim pčelama? U trenutku strasti otvore se vrata!
NOVA EPIZODA

Što će biti u Divljim pčelama? U trenutku strasti otvore se vrata!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna epizoda serije 'Divlje pčele', a evo što će se u njoj događati...
Kaja i Karlo iz Savršenog žive skupa, a imaju i psa! 'Doveo ga je za moj rođendan, divan dar!'
MILE IH UVESELJAVA

Kaja i Karlo iz Savršenog žive skupa, a imaju i psa! 'Doveo ga je za moj rođendan, divan dar!'

Već nakon što su se kamere ugasile, Kaja i Karlo počeli su zajednički život u Zagrebu. Za nju je to bio veliki korak jer se zbog njega preselila s Tenerifa, a ubrzo im je stigao i novi član - pas Mile

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026