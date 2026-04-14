Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 14. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Divlje pčele
RTL 20:15
Tereza pokušava nagovoriti Čavku da pobjegnu. Rajka nasluti bijeg i razmišlja da im otkrije istinu o krvnom srodstvu. Tri sestre ponovno se posvađaju, a Mirjana ne propušta priliku da ih razdvoji. Kate je rastrgana između osjećaja prema Jakovu i budućnosti s Tomom.
La Promesa
HRT1 13:20
Angela i Curro pripremaju bijeg u Švicarsku. Cristóbal odbije uništiti ljubavna pisma koja mu je Leocadia pisala.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Lindsay angažira Olinskog da radi pod krinkom ubojice kad dobije vijest od starog prijatelja o ocu koji želi osvetiti ubojstvo svoje kćeri. Ruzek se vraća s tajnog zadatka.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Braco uvjeri Ružu da može vjerovati Goranu te njih dvoje provode dan, dok Braco odlazi u nabavu. Luce želi dati otkaz u poliklinici nakon svega što se dogodilo. U isto vrijeme Anđelu sve više nervira Martinova AI cura.
Crno more
NOVA TV 18:10
Fadime i Iso nalaze se između Adila, koji želi prekinuti niz nasilja, i Zarife, odlučne da Fadime postane nevjesta u obitelji Furtuna. Eyüphanova otmica Fadime donosi neočekivan obrat i zaoštrava situaciju.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Rodrigo iznova upozorava Anu na Carlosa, ali ovaj put joj kaže da je Carlosova bivša djevojka nestala. Ignorira njegove riječi i nije svjesna da u kući njezina dečka žive ljubav i jeza.
