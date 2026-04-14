Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Divlje pčele

RTL 20:15

Tereza pokušava nagovoriti Čavku da pobjegnu. Rajka nasluti bijeg i razmišlja da im otkrije istinu o krvnom srodstvu. Tri sestre ponovno se posvađaju, a Mirjana ne propušta priliku da ih razdvoji. Kate je rastrgana između osjećaja prema Jakovu i budućnosti s Tomom.

La Promesa

HRT1 13:20

Angela i Curro pripremaju bijeg u Švicarsku. Cristóbal odbije uništiti ljubavna pisma koja mu je Leocadia pisala.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Lindsay angažira Olinskog da radi pod krinkom ubojice kad dobije vijest od starog prijatelja o ocu koji želi osvetiti ubojstvo svoje kćeri. Ruzek se vraća s tajnog zadatka.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Braco uvjeri Ružu da može vjerovati Goranu te njih dvoje provode dan, dok Braco odlazi u nabavu. Luce želi dati otkaz u poliklinici nakon svega što se dogodilo. U isto vrijeme Anđelu sve više nervira Martinova AI cura.

Crno more

NOVA TV 18:10

Fadime i Iso nalaze se između Adila, koji želi prekinuti niz nasilja, i Zarife, odlučne da Fadime postane nevjesta u obitelji Furtuna. Eyüphanova otmica Fadime donosi neočekivan obrat i zaoštrava situaciju.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Rodrigo iznova upozorava Anu na Carlosa, ali ovaj put joj kaže da je Carlosova bivša djevojka nestala. Ignorira njegove riječi i nije svjesna da u kući njezina dečka žive ljubav i jeza.