Alen: 'Htio bih naći curu koja bi me voljela i da sam debeo' To je postao dio mog života kojeg se nadam da ću što duže imati. Bilo je ljubavnih ponuda, ali ja mislim da nijedna nije zapravo iskrena nego je više impulzivna. Međutim, to je samo moje mišljenje, kaže Alen