Alen Islamović o Prijović: 'Ona se bezveze patila s pet Arena'

Bosanskohercegovački pjevač Alen Islamović (66), nekadašnji član benda Bijelo Dugme, komentirao je uspjeh kolegice Aleksandre Prijović, koja je nedavno napunila pet zagrebačkih Arena.

'Po meni je to patnja puniti pet Arena'

- Prijović je trebala raditi Hipodrom u Zagrebu, bezveze se patila s pet Arena. Bolje bi joj bilo da je dovela 50 tisuća ljudi ili možda sto na Hipodrom u Zagrebu i riješila problem jednim udarcem. Onako se patila. Po meni je to patnja. Ja bih prije otišao na Hipodrom i radio jedan pošten koncert za 200-300 tisuća ljudi, kao što smo ga napravili, nego tu se cijediš u Areni da naguraš 200 tisuća, treba ti 10 Arena - rekao je, a prenosi Kurir.

Inače, bend Bijelo Dugme sljedeće godine proslavit će 50 godina postojanja, a publika očekuje jubilarni koncert.

- Pa ne znam, ne znam, sve je do odluke Gorana. Ja stojim tu na usluzi, a da znam, da imam neke informacije da će to biti, rekao bih vam. Ne mogu vas slagati, ne znam i ne mogu ni potvrditi hoće li to biti. Ali ako organizatori žele da se to dogodi, ja stojim na raspolaganju. Ja sam rekao Goranu, gdje god ti, ja ću s tobom i u mišju rupu, ali da to bude dobro - ispričao je.

Podsjetimo, srpska pjevačica Aleksandra Prijović nedavno je napunila pet zagrebačkih Arena. Nastupala je 1., 2., 3., 4. i 6. prosinca, a dvorana je svaku večer bila krcata.

