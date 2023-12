Aleksandra Prijović prisjetila se najboljih trenutaka iz Zagreba: 'Hvala za nezaboravne noći!'

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (28) nedavno je imala pet koncerata u zagrebačkoj Areni. Pune dvorane svake te večeri, pokazale su kako je Prijovićka trenutačno najpopularnija izvođačica u regiji.

Kao zahvalnost publici, na svome Instagramu podijelila je kratki video koji je sumirao najbolje trenutke nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Hvala za pet nezaboravnih noći u Zagrebu - napisala je Prijovićka kratko.

Arena je bila puna svake večeri

Vatra, konfete, rasvjeta pa razne modne kombinacije pjevačice, sve je to stalo u jednoj minuti. Video započinje dolaskom u Zagreb i postavljanjem ogromne scene u Areni. Mnoge probe i pripreme su se odvijale, dok je pjevačici uvijek bio smiješak na licu

Foto: Extra FM/Mario Poje

Jasno se vidi koliko je Arena bila puna svake večeri, a blicevi mobitela davali su posebnu atmosferu.

U videu je i maleni Aleksandar

Nezaboravni gosti, od Dejana Kostića, Nataše Bekvalac, Jelene Rozge pa do Lepe Brene razveseljavali su publiku do potpune euforije. No, ipak glavni lik cijele priče je njezin sin, maleni Aleksandar koji ni u ovom videu nije izostavljen.

Bio je gost čak na dva koncerta, dok je Prijovićka pjevala pjesmu 'Zvuk tišine', a sinčić ju je držao za ruku i divio se publici. Pomalo sramežljiv, osvojio je srca publike i dobio najjači pljesak.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Oduševljeni fanovi imali su samo riječi hvale za njezine koncerte i poručili da su se odlično proveli.

'Dođi nam opet!', 'Hoćemo i šestu Arenu', 'Mama je mamovala', 'Fenomen svog vremena', 'Bilo je savršeno', pisali su obožavatelji.