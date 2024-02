Alen iz 'Braka na prvu' otkrio za 24sata: 'Ostao sam zbog sebe, a ne zbog Aninih suza i drame...'

Nisam pokazao Ani fotografiju, nego produkciji na castinzima, kad su me to tražili kako bi bili što uspješniji u toj potrazi. Nikad neću reći floskulu 'kako su bivši - nisu valjali' jer sam s tim ženama proveo prekrasna vremena i dio su mojega života i moje prošlosti. Ne sramim se toga. Govori nam to Alen Vlahović (28), reality suprug Ane Jakuš (27), nakon što je u prošloj epizodi sociološkog eksperta 'Brak na prvu' pokazao kakvu ženu želi imati.

- Prođe ti tad kroz glavu da ne vrijediš dovoljno, kao da nisam dovoljno dobra - rekla je kroz suze Ana, a kasnije dodala kako se nepovratno izgubilo poštovanje među njima.

Foto: RTL

'Ana je preslaba za ovaj kaotičan svijet'

- Gledajući show Ana očito voli drame s obzirom na to da stalno potencira istu priču. Te suze nisu zbog mojih riječi, nego su rezultat njezina neznanja kako se nositi s različitim mišljenjima, ali na tome ona mora raditi. Preslaba je za ovakav kaotični svijet - kaže Alen.

Što sam točno pogrešno rekao? Sve što sam rekao je da 'nije moj tip'. I to sam rekao na pristojan način, bez ijedne bezobrazne riječi - ističe nam Vlahović.

U 'Braku na prvu' objasnio je da mu nije bila namjera povrijediti Anu, ali da je i on imao očekivanja koja nisu bila ispunjena. Stručnjaci su primijetili da ona sad zatvara vrata bilo čemu i da se ponaša isto kao Alen, no Ana je tvrdila da to nije isto. Njoj je nečiji izgled potpuno po strani, no Alen se nije složio s tim jer smatra da se svi pretvaraju i da sve u početku privuče izgled.

- Tko kaže da ga fizički izgled ne privlači - taj laže! Svi mi prvo vidimo, a onda osjetimo. To je tako od pamtivijeka. Svaki muškarac, žena, pa čak i djeca u vrtiću prvo će reći da mu se netko sviđa ili ne, a onda na temelju toga produbljivati odnos ili ne. Smatram da je bila drugačija situacija i da se Ana meni svidjela, do ovih drama ne bi ni došlo tako da joj ne bih ni trebao išta opraštati - kaže Vlahović.

Foto: RTL

Ana htjela otići, a Alen ostati

Ana je napisala da odlazi zato što se ne može samo ona truditi. Alen smatra da svatko ima pravo na svoje mišljenje, pa tako i na odlazak.

- Premda smo napisali različite odluke pred stručnjacima, vjerujem da će nam zajedničko vrijeme koje ćemo uložiti ostankom u showu pomoći da oboje naučimo još nešto o sebi i učvrstiti nas kao osobe. Zato sam i odlučio ostati - priznaje Vlahović.

Alenova reality supruga Ana u proteklih je nekoliko epizoda pokazala drugu stranu osobnosti. Počela mu je oštrije odgovarati i suprotstavljati mu se. Medeni mjesec, koji je trebao biti idiličan, bio je pun svađe i neslaganja. Većinom se sve vrtjelo oko Alenove izjave s vjenčanja, kad je Ani otvoreno rekao kako ona nije njegov tip.

- Smatram da je Ana u suštini dobra žena, ali jednostavno nije mogla prijeći preko toga da ja ne osjećam isto prema njoj kao što je ona možda osjetila prema meni. I tu su nastale drame - govori Vlahović.

Foto: RTL

Svidjela mu se Nikolina

U jednoj od epizoda rekao je da je njegov tip žene Nikolina Dianežević, koju su eksperti spojili s Antonom Glavašom.

- Smiješno mi je sve to oko Nikoline jer je to bila samo jedna rečenica koju sam tad izjavio. Bili smo na večeri na istoj strani stola i imali smo ugodnu komunikaciju. Žena je sportski tip, voli zanimljive stvari, obišla je dosta svijeta i vidjela još više toga u životu. Ljudi se nisu naviknuli na lijepe riječi i zato volim istaknuti da nije svaka pohvala flert - zaključio je Alen.