Alen iz 'Braka na prvu' priznao da je Nikolina njegov tip. Ona se oglasila: 'Nisam to očekivala'

Alen iz 'Braka na prvu' naljutio je svoju 'suprugu' Anu kada je priznao da ga fizički ne privlači, a ona priznao da mu je od ostalih djevojaka najzanimljivija Nikolina.

- Možda mi je zapela za oko Nikolina. Ona je najsređenija, volim kad cure drže do sebe, vježba i trenira - rekao je Alen.

Foto: RTL

Nikolina je sada komentirala njegovu izjavu.

- Polaskana sam komplimentom od bilo koje osobe, pa tako i Alena, uvijek je lijepo čuti da se nekome sviđaš, no to mi ne predstavlja zaista ništa više od samog komplimenta. Malo me iznenadilo doduše, jer nisam tako nešto uopće očekivala - rekla je ona, pa komentirala odnos Ane i Alena.

Foto: Instagram

- Alen mi se tijekom prve večere u zajedničkom razgovoru činio kao dečko na mjestu, ali kako je večer odmicala, kad sam shvatila koliko tenzija postoji između njega i Ane, bilo mi ih je žao oboje jer su se našli u nezavidnoj situaciji. To je bio moj prvi dojam.

Prisjetimo se, Nikolina je u eksperimentu spojena s Antonom, koji je priznao da mu je 'naporna jer ima potrebu sve komentirati, što ga podsjeća na njegovu majku'.

Foto: rtl

- Nije me povrijedila njegova izjava jer ne razumijem o čemu je on tu uopće pričao - ako je netko čangrizav i sitničav kako me opisao, to je u ovom odnosu on. Osim toga, mislila sam da je gospodin koje takve sitničavosti ne bi izražavao pred kamerama, ali očito sam se prevarila jer takvi komentari zapravo nisu bili niti istiniti niti lijepi, pogotovo s obzirom na to koliko sam se trudila olakšati mu cijelu ovu situaciju kad sam vidjela da je energetski pao tijekom medenog mjeseca i zajedničkog useljenja. Puno smo razgovarali i vjerujem da nas nakon ovog očekuju samo opušteniji dani bez tenzija. A to je ono što želim u ovom trenutku. Mir i drama-free odnos - osvrnula se na njegove riječi Nikolina.