Alen je izgubio više od 70 kila: Ni rodbina ga nije prepoznala...

Bila sam jako iznenađena njegovim rezultatima, iako sam vjerovala u njega, ali nisam mislila da može toliko izgubiti, rekla nam je Suzana, sestra kandidata Alena Abramovića (45) iz showa 'Život na vagi'.

Zagrepčanin je na posljednjem vaganju pao na 111,3 kilograma. Alen je tako skinuo više od 70 kilograma, što je najveći rezultat svih sezona dosad. U show je ušao sa 184 kile, a glavni motiv za prijavu bila mu je hitna promjena kvalitete života. Njegova sestra, kako nam je rekla, jako je ponosna na njega te vjeruje da će nastaviti s tjelovježbom i dalje.

Foto: RTL

- Skoro sam pala u nesvijest kad sam ga vidjela. Stvarno izgleda odlično - dodaje Suzana. No nisu svi vjerovali da će Alen izgubiti najviše kilograma.

Foto: RTL

- Kad sam vidjele one njegove noge, jer mu je tijelo dramatično zadržavalo vodu, mislila sam da će ispasti za dva do tri tjedna.

Nisam mislila da će izdržati te napore - otkrila nam je trenerica iz showa Sanja Žuljević te dodala kako je Alen u show ušao stabilan i s čistom informacijom u glavi što želi od svega i to ga je držalo.

- On je već na prvoj vagi izgubio 11 kilograma. To mu je bio lansirni moment i to je lijepo iskoristio - objašnjava trenerica. Sanja je, kako kaže, jako ponosna na njega.

Foto: RTL

- Želim mu poručiti da na ovim krilima nastavi dalje sigurno i mirno te neka završi svoj program do kraja i u sljedećih godinu dana, kako je i započeo. Vjeruje kako će Alen nastaviti trenirati i biti inspiracija drugima.

Foto: RTL

- Volim život, ali mrzim debljinu koja me sputava da u životu uživam punim plućima. Oduvijek imam problema s kilogramima, a kako sam dugo živio u inozemstvu, hranio sam se nezdravo, pa sam tako i nagomilao najveći broj kilograma - priznao je Alen na početku emitiranja 'Života na vagi'.

Alenova omiljena hrana u to vrijeme bile su su pizze, cheeseburgeri i tjestenina. Uglavnom sve nezdravo. Sad je, kako kaže, došlo vrijeme da promijeni sve ono što ga muči te vjeruje da je u punoj snazi kako bi uspio u svome naumu i ponovno stao u odjeću u koju ne stane godinama.

Foto: RTL

Nutricionistica Sandra Marić Buljan objasnila nam je da je Alen živi dokaz da su ljudi nezdravo živjeli. Objašnjava kako je 'normalno' da je Alen izgubio silne kilograme i posebno joj je drago, kako kaže, da je bio pod liječničkim nadzorom. Ipak, priznaje kako je kod prehrane kandidata nužno da ponekad pojedu i nešto nezdravo kako bi i dalje mogli mršavjeti. Sandra je objasnila i da mozak promjene u prehrani prihvati nakon tri tjedna pa je dodala da su kandidati do sada navikli na zdravu prehranu i da upravo zato trebaju nastaviti tako živjeti i trenirati i dalje.

Foto: RTL

O svim kandidatima u showu inače brine magistra nutricionizma Mirela Marić. Prije Alena, rekord po najvećem broju izgubljenih kilograma u sezoni držali su Neven Vuljkanović, koji je izgubio 70 kilograma, koliko su izgubili i simpatični Siniša Pšak te Dorian Crnković. Kod dama rekord drži Gabrijela Crnjac, koja je tijekom trajanja showa izgubila više od 50 kilograma, i danas je, kako nam je nedavno rekla, oduševljena svojim životom i svim novim prilikama koje joj se pružaju.

Tko je izgubio najviše kilograma i tko će se okititi titulom pobjednika gledatelji će saznati u finalnoj emisiji, i to ove nedjelje u 19.45 sati na RTL-u.