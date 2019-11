Alen napustio show, a Maca je postala nova kapetanica plavih

Kandidati crvenog i plavog tima odrađuju posljednji trening prije vaganja, a treneri Maja i Edo potrudili su se dati im što zanimljivije zadatke. Plavi tim morao je prenositi čaše vode s jednog mjesta na drugo, dok su crveni morali prebacivati lopte medicinke teške

kao što je njihova početka težina i taj su teret nosili u košarama na leđima.

Maja je odlučila razgovarati s Gurkom koji je kapetan plavih o njegovu statusu kapetana jer smatra da im nije dovoljna motivacija. Gurka smatra da je on dobar vođa, ali da ih treba malo više poticati, no te ne radi toliko jer je lijen. Plavi tim je nakon treninga zasjedao, a Maca je rekla kako smatra da je Gurka došao do zasićenja i da bi bilo bolje da prestane biti kapetan. Odlučili su glasati za novog kandidata, a Alen je rekao da bi on ostavio Gurku na mjestu kapetana. Sara je glasala za Macu, baš kao i Gurka, pa je

na kraju ona postala kapetanica plavih.

Voditeljica Marijana Batinić najavila je kandidatima da će o kandidatu koji ispada odlučivati žuta linija. Prvi na vagu išao je Ivan Jakubovski, koji je silno želio pasti ispod 200 kilograma. To mu je i pošlo za rukom jer je vaga pokazala 6,7 kg manje te sada ima 194,2 kg. Sara je prokomentirala i novu kapetanicu.

- Nema nitko ponosniji od mene na našu kapetanicu. Ona nam je lijepo osvježenje - kazala je Sara koja je na vagi imala 4,3 kg manje.

Mirna je komentirala kako joj neki kandidati vjerojatno zamjeraju što je otvoreno rekla da želi u finale. Vaga joj je pokazala 2,7 kg manje. Alen je mršaviji za 1,9 kg što je rezultat koji je šokirao sve s obzirom na to da je predano vježbao. Lidijina vaga pokazala je 2,1 kg manje s čim je ona bila itekako zadovoljna. Gurka je priznao Marijani da se osjeća bolje otkad nije kapetan, a priznao je i da mu je volja na niskoj razini. To je pokazao i rezultat od 2,2 kg manje. Julija je lakša za 1,5 kg, a Maca za 1,8 kg. Roko je iz crvenog tima zadnji išao na vaganje, a rezultat nije bio kakav je očekivao - lakši je za 2,6 kg. Marino je išao na svoju prvu povratničku vagu, koja je pokazala odličnih 5,4 kg manje.

U ukupnom broju plavi tim izgubio je 15,6 kg, baš koliko i crveni. No crveni je tim imao dva kilograma prednosti koje su dobili na izazovu te su plavi ti koji nekog izbacuju. Ispod žute linije su Alen i Vladimir pa kandidati moraju birati između njih dvojice. Iako je Gurka rekao da želi napustiti kuću, kandidati su ipak odlučili poslati kući Alena.

