Nakon nastupa u dvorani SPENS oglasio se Jakov Jozinović...

Jakov Jozinović oglasio se na svojim društvenim mrežama par dana nakon koncerta u novosadskoj dvorani SPENS. Objavio je nekoliko fotografija sa samog koncerta te poručio: 'Dragi moji, dosad najveći koncert u sklopu ove turneje! Hvala na gostoprimstvu, ljubavi i najvećoj potvrdi zašto ovo radim!', napisao je. Gost večeri mu je bio Saša Kovačević kojem je isto zahvalio u objavi.

- Hvala na odazivu, podršci i što je uljepšao večer svojim pjesama! Novi Sade, vidjet ćemo se opet - poručio je Jozinović.

Jozinović je koncert otvorio pjesmom "Polje ruža", uz podršku benda koji je brojio 11 članova. Atmosfera je bila na vrhuncu kada je izveo pjesme "Ljubi se istok i zapad", "Živiš u oblacima"? i "Da l’ si sretnija". No najveće oduševljenje bilo je kada je počeo pjevati pjesmu "Ja volim", koja obara sve ljestvice.

Podsjetimo, uoči njegovog nastupa su udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domivinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste svoje koncerte u tvoj dvorani jer je, kako navode, 'nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani'.

Rijeka: Koncert Jakova Jozinovića u centru Zamet | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Za Dan žena tamo je trebao nastupati Tony Cetinski, ali je koncert otkazao. Nakon toga, udruge branitelja su uputile apel Jakovu Jozinoviću da, poput Tonyja Cetinskog, otkaže nastup u toj dvorani zakazan za 14. ožujka. Međutim, Jozinović je odbio otkazati koncert.