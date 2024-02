Alen očekuje dramu u braku, Filipu su sve lađe potonule, a Lovre traži izgled i intelekt...

U novoj epizodi sociološkog eksperimenta, 'Brak na prvu', nastavila se zabava na vjenčanjima Ane i Alena te Renate i Josipa, a novi parovi spremni su stati pred matičara i uploviti u bračni život.

Josip je sestri ispričao prve dojmove o Renati.

- Iskreno, nije ono što sam očekivao vanjštinom, ali mi odgovara energija. Ima neku vatrenu energiju, nešto ima divlje u njoj. I jako je pristojna, imamo nešto što nas veže - rekao je i dodao da mu se sve više sviđa te da je primijetio kako ne odbija njegov dodir. Renati je još rano pričati o nečem konkretnom, ali zasad joj je Josip simpatičan.

Foto: RTL

Anina prijateljica: 'On je mamin sin'

Na drugoj svadbi atmosfera među mladencima bila je prilično napeta.

- Što misliš o tome da je malo mamin sin? - govorila je Anina prijateljica mladenki kojoj se Alen fizički svidio, ali nije sigurna da je obostrano.

- Možda se još suzdržava na neki način - rekla je Ana nadajući se da će se Alen opustiti do kraja večeri. Primijetila je da okreće glavu od nje da bi ga ubrzo pozvala sa strane.

Alen se požalio da je umoran i da će ići spavati čim dođe u hotel, što se Ani nije svidjelo, ali nije mu prigovorila.

- Mislim da su i Anine prijateljice više moj tip nego sama Ana - rekao je.

A dok Anine prijateljice smatraju da Alen pokazuje očito nezadovoljstvo svojom partnericom, Alenovi prijatelji smatraju da su odličan par, ali da je Ana trebala ući u akciju i potruditi se oko supruga.

Foto: RTL

Josip je u naručju nosio Renatu do spavaće sobe, razmijenili su dojmove jedno o drugom pa je Josip pretpostavio da će spavati u istom krevetu, no veselje nije potrajalo jer je Renata otišla u drugu sobu.

- Malo je ukočena, nije do kraja opuštena, ali treba joj dati vremena. Strpljiv sam - zaključio je.

Alen ne zna što će dalje biti s Anom, ali vjeruje da su ih eksperti spojili s razlogom dok je nju zanimalo i zašto ne nosi vjenčani prsten, odnosno, je li mu uopće drago što mu je došao na ruku.

- Na jedan način mi je drago, trebamo vidjeti što će donijeti budućnost i idemo u neku novu avanturu dan za danom…, a na drugi - možda sam očekivao neki drugi profil žene - ponovio je Alen i dodao ako da će joj pokazati fotografiju na kakav profil cura misli. Ana nije imala što dodati jer nije sigurna hoće li on ovome uopće dati priliku.

- Nadam se da neće praviti neke drame zato što sam bio iskren - rekao je.

Filipova djevojka mora biti sportskog duha i tiha

Eksperti su spojili novi par i predstavili Filipa, kojemu je važna kontrola, iskren je, organiziran i uporan, a njegova djevojka treba biti atraktivna, sportskog duha, pristojna, samostalna i tiha.

- Mislim da će me eksperti kritizirati, pokušati izvesti na pravi put, ali imam svoje 'ja' i znam što je najbolje za mene i radit ću onako kako ja želim - rekao je i dodao da neće nekome dati šansu ako mu se ne svidi.

Foto: MAJA BOTA

- Bitno mi je da moja partnerica voli životinje jer ako ne voli, može odmah otići - zaključio je.

Stručnjaci su mu namijenili Tamaru jer je energična, voli sport, a kako Filip voli disciplinu, a ona više uživa u životu - može mu dati taj element spontanosti. Misle da bi prvo mogli kliknuti na prijateljskoj osnovi, no kako Tamara ponekad zrači muškom energijom, Filip bi je mogao doživjeti kao prijateljicu.

- Ne mogu reći da točno znam što želim, ali zbog iskustva i prošlih veza - znam što ne želim - rekla je Tamara koja želi da njezin partner bude sportski tip, ali ne zbog izgleda, nego da voli razne aktivnosti.

Filipu su prijatelji jako bitni, kao i igranje nogometa i vježbanje zato mu je važno imati nekoga tko mu neće prigovarati zbog toga i kome se neće morati pravdati.

- Svi moji, i obitelj i prijatelji, navijaju da se skrasim - ja se ne dam, a dat ću se u ovom eksperimentu pa ćemo vidjeti - rekao je i naglasio da nije narcisoidan, ali i da zna što želi pa ako to ne dobije, sigurno ništa neće forsirati.

Alenu je mama najbolja prijateljica

Prvo je jutro Renate i Josipa i već su tijekom doručka primijetili karakterne razlike - naime, Renati su ujutro potrebni mir i tišina, a Josip voli biti glasan i zapjevati. Kod Ane i Alena nije bilo tako veselo - iako je Ana otpočetka govorila da želi odmah znati sviđa li mu se ili ne, pogodilo ju je što joj je rekao da mu se ne sviđa.

- Sad je na njemu red da povuče bilo kakav korak i da se izjasni - odlučna je bila.

Foto: RTL

- Ispričavam ti se ako sam te možda povrijedio nekim svojim rečenicama i riječima, jednostavno je to tad bilo tako - rekao je Alen koji nije razumio zašto se naljutila što joj je rekao da nije njegov tip osobe jer je normalno da ti ne odgovaraju svi.

- Zanemarimo to, treba stati na loptu i treba krenuti iz dana u dan - nastavio je te podijelio s Anom da mu je mama poput najbolje prijateljice i više cijeni vrijeme provedeno s njom otkako je ostao bez oca. Anu je to dirnulo te mu je ispričala za svog brata. Bila je zadovoljna što je podijelio tu priču s njom, no misli da može još puno toga podijeliti. Alenu se Ana čini kao dobra osoba i misli da se s njom može ostvariti dobra komunikacija, ali mu fali malo energije.

Foto: RTL

Filip je došao pred matičara opušten, govoreći da nema očekivanja. Tamaru je dopratio otac, a kad se Filip okrenuo, po njegovu izrazu lica moglo se odmah vidjeti što misli. 'Ništa', rekao je i nastavio:

- Nije to tip cure s kojim bi pokrenuo priču ili imao nešto. Ne vjerujem da će biti nešto od toga.

Foto: RTL

'Nije moj tip cure'

S druge strane, Tamara je bila ugodno iznenađena Filipovom pojavom. 'Tu neće biti apsolutno ničega. Filip kao da je došao ovo odraditi, a ne ženiti se', zaključio je mladoženjin kum.

Filip je otišao popričati s producenticom i rekao:

- Nije to moj tip cure. Pa ne bih mogao nikad biti s takvom curom! Zubi su mi najbitniji, znači, ne mogu vidjeti žute zube. Tetovaža, ovakva… Ne bih je baki doveo nikad.

Foto: RTL

Filipovi prijatelji također su komentirali da Tamara nema šanse kod njega dok je on objašnjavao da uvijek može imati nekog sa strane, ali radije bi do smrti bio sam nego s bilo kim.

Klara je spremna za ulogu majke

Eksperti su spojili novi par. Lovre je sklon idealima, voli štititi osobe do kojih mu je stalo, a namijenili su mu Klaru da razbije njegove predrasude prema mlađim djevojkama i Dalmatinkama iako je i sam Dalmatinac.

Foto: RTL

Lovre je direktna osoba koja ne zna skrivati emocije i razočaran je u ljude koji ga okružuju pa se nada da će sada upoznati dobre ljude. Želi djevojku koja je svoja i direktna, želi da ga kritizira jer tako jedino može uči na pogreškama, a on njoj može dati vjernost, iskrenost, zaštitu i podršku.

Za Klaru je ljubav razumijevanje i podrška, voli djecu i osjeća da je spremna za ulogu majke. Nema dobra iskustva iz bivših veza, ali naučila je da se treba više cijeniti. Smatra da nitko ne može toliko oštetiti njezino srce da bi postala gruba, hladna i bezobrazna. Želi dečka koji zna što što želi i ne vuče ništa iz prošlosti.

Foto: RTL

- Tužna sam što nemam podršku obitelji - rekla je i odlučila slušati svoje srce.

Dan je vjenčanja, a Klara je priznala da u ovo ulazi otvorenog srca, svjesna da riskira, ali i da nema što izgubiti.

- Prvo primjećujem osmijeh, to je ogledalo duše. Ako je osmijeh lažan, lažno je i sve ostalo - rekao je Lovre i nastavio:

- Ako partnerica nasuprot mene bude top, sve po mojim željama i ukusima a da nema intelekta, kao da nema ništa, zanemarimo svu ljepotu.

Foto: RTL

No ako bude obrnuta situacija, onda će dati priliku svemu jer smatra da se ne živi od ljepote.

- S nekim provodiš vrijeme, ne možeš biti s fikusom ili nekom biljkom - rekao je i zaključio da je bitan taj prvi klik bez obzira na to što tko govori.