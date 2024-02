Alen: 'Eksperti su mi smjestili!' Stručnjaci za 24sata: 'Treba ga i pohvaliti, uspio je ostati iskren'

Jedan od parova koje su gledatelji četvrte sezone sociološkog eksperimenta "Braka na prvu" imali priliku upoznati prošlog tjedna bili su radijski voditelj Alen Vlahović (28) i medicinska sestra Ana (27). Bilo je očito da nisu "kliknuli". Nakon što se okrenuo kako bi prvi put vidio svoju "mladenku", Alen je bio vidno šokiran. Ana baš i nije, rekao je, njegov tip djevojke. A optužili su ga i da je mamin sin.

- Eksperti su mi smjestili, a moja mama je najveća lavica - rekao nam je nakon prikazanog vjenčanja. Nije bilo druge nego se konzultirati sa stručnim timom RTL-ova showa, koji je i spajao parove ove sezone. I što kažu na Alenov slučaj.

'Alen i Ana bi mogli uspjeti kao par'

- Kandidati moraju biti svjesni da je ovo eksperiment. Ponekad ono što je najbolje za njih, nije nužno ono što oni žele. Sumnjam da su te riječi bile isključivo upućene Aninu izgledu. Mislim da je on tim 'šok, šok' više opisivao to cijelo iskustvo, tremu, upoznavanje nove osobe, i čini mi se da se nije dovoljno jasno izrazio - govori nam psihoterapeutkinja Iva Stasiow i dodaje: "Htjela bih čak pohvaliti Alena, on je u toj jako izazovnoj situaciji uspio ostati iskren, izraziti svoje mišljenje. Nije to napravio na grub način, jedino nije razmišljao o tome koliko će Ana biti spremna za tu njegovu reakciju".

Iako se Alen nije oduševio kao što publika "Braka na prvu" možda to očekuje, stručni tim, koji uz Ivu čine spisateljica Sanela Kovačević Nelly i profesor psihologije Boris Blažinić, i dalje vjeruje da bi par mogao uspjeti.

Foto: MAJA BOTA

- Ana i Alen bi se mogli složiti zbog njezine emotivnosti, koja bi mogla izvući najbolje iz njega - objasnila je Iva pa otkrila što publika može očekivati od ostalih parova: "Tiago i Tina su baš kliknuli, možemo očekivati buran emotivan odnos kod njih. Za Josipa i Renatu bih rekla da će sve ovisiti o njegovu trudu, ona je više rezervirana, što je bilo očekivano".

A kako su nam otkrili stručnjaci, spajanje parova ove je sezone bio posebno složen proces.

Foto: RTL

- Kandidati su vrlo ekscentrični, kontradiktorni, sa snažno izraženim crtama individualnosti i zato nam je spajanje bilo vrlo teško. Došli su s puno krutih očekivanja kakav bi njihov partner trebao biti, što će narušavati dinamike njihovih odnosa. Vrlo često ono što očekujemo ili želimo od partnera nije ono što nam zapravo i treba - ističe Iva, a s njom se slaže i spisateljica Sanela Kovačević Nelly.

- To je složen proces koji uključuje razgovore s pojedincima, testiranja i detaljne analize na temelju kojih vršimo selekciju kandidata. Nakon što uzmemo u obzir želje kandidata, fizičke preferencije te njihovu dob, visinu, karakterne osobine i životni period u kojem se nalaze, slijedi procjena moguće kompatibilnosti - govori Sanela.

Koliko je fizički izgled zaista bitan?

Za parove koji se prijave u ovaj show važno je, dodaje Sanela, da dođu otvorena uma i srca. Dugoročno ipak odlučuju sami, a sve ovisi o tome koliko su spremni ulagati u svoj odnos. Dok Iva tvrdi da Alenova reakcija, kad je upoznao Anu, nije bila isključivo stvar fizičke privlačnosti, Sanela nam objašnjava da muškarci ipak jesu više izbirljiviji nego žene, kad se potegne pitanje izgleda.

Foto: MAJA BOTA

- Muškarci imaju nešto više kriterije po pitanju fizičkog izgleda, dok žene više pridaju pozornosti karakternim osobinama i statusu muškarca - kaže ona. Boris Blažinić nam, pak, govori da je fizički izgled jedan od ključnih faktora za rađanje kemije između para.

Hoće li "zaiskriti" između dvoje ljudi, ne mogu potpuno predvidjeti ni najstručniji psiholozi.

Foto: MAJA BOTA

- Iako su psihološka kompatibilnost, fizička privlačnost i komunikacijske vještine ključni, također su važni emocionalna inteligencija, sličnost ili dopuna osobina. Ipak, fizička privlačnost nije dovoljna za izgradnju čvrstog odnosa - kaže psiholog. "Kemija" ili "iskrice" dobar su početak, ali što je najvažnije za izgradnju sretne i stabilne veze?

- Poštovanje je temelj zdravih odnosa. To znači cijeniti partnera kao osobu, poštovati njihove granice, odluke i neovisnost - složni su svi troje.

Iva, Boris i Sanela svjesni su da je sociološki eksperiment poput "Braka na prvu" vrlo specifična situacija. Treba uzeti u obzir da su kandidati koji se prijave u ovaj show uglavnom ljudi koji su dotad živjeli anonimnim životom, pa izlazak pred kamere može utjecati na njihovo ponašanje, bili oni toga svjesni ili ne.

Foto: MAJA BOTA

- Odjednom se nađu u centru pozornosti, pred svjetlima reflektora i nije im nimalo lako. Ljubavni odnosi ponekad sami po sebi mogu predstavljati izazov, a osobito ako te gleda cijela regija dok gradiš taj odnos. Ipak, za razliku od parova u svakodnevnom životu, ovdje imaju tu olakotnu okolnost da smo mi tu za njih - objasnila nam je Sanela, autorica nekoliko knjiga o muško-ženskim odnosima.

U 'Braku na prvu' se spojila tri para

Više od deset parova prošlo je kroz tri sezone hrvatskog "Braka na prvu". Emisija je spojila tri para - Andreju Golubić i Mislava Pajdakovića, Andreju Kukolj i Marka Bogdana te Gordanu i Adama Kromera, bračni par koji se upoznao na snimanju prve sezone, ali nisu bili par, nego je njihova veza počela kao prijateljstvo dok su bili u "braku" s drugim kandidatima, koji su i danas zaljubljeni.

- Jako smo ponosni na sve parove. Mislim da su Andrea i Mislav pravi primjer para koji poštuje sve osnovne postulate za stvaranje dobrog partnerskog odnosa - zaključila je Iva.