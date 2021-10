Počeo je finalni ciklus u 'Superparu' i u kući su ostali samo dobro raspoloženi finalisti. Iva i Sandi razgovarali su o tome kako su vjerovali da će biti dobri, Marija i Mario opet su pričali o klađenju i sudbini, a Admira i Xiang pripremili su doručak za sve natjecatelje.

Prije izazova došao je superpar finalnog ciklusa - Alen Macinić Svizac, poznat iz prvog hrvatskog 'Big Brothera', te njegova supruga Livija. „U braku smo pet godina, u vezi deset i imamo najslađeg sina na svijetu, Vina od tri pol godine“, rekla je Livija, a Alen dodao: „Mi smo superpar zbog X stvari; skladni smo oko odgoja djeteta, kućanskih poslova, financija, partijanja...“ Finalistima su se jako svidjeli Livija i Alen, a smjestili su ih u sobu 'Krv nije moda.'

Došao je Enis i pozdravio se s Livijom i Alenom te su se malo prisjetili 'Big Brothera'. Parovi su dobili po tisuću kuna zato što su nasmijali pantomimičara, počeo je finalni ciklus - dva klađenja i finalna igra. Svaki par imao je 10.000 kuna za klađenje, a kad o Macinićima riječ, oni su postavljali prag koji su finalisti morali prijeći kako bi uspješno prošli zadatak.



U finalnom ciklusu parovi se zajedno klade, na što je Sandi rekao: „Sad na kraju ćete nas posvađati.“ U novom zadatku muškarci su bili privezani na kran, žena je bila na drugoj strani krana i upravljala je s njim. Ispod njega bila su dva bazena te su muškarci morali skupiti što više loptica iz jednog bazena i prebaciti ih u drugi. Admira i Xiang uložili su 7000 kuna, Marija i Mario 5500 kuna te Iva i Sandi 7214 kuna.

Prvi su bili Macinići, Livija se smijala, a Alen je u početku komentirao: „Mokro je, plašim se, hladno je...“, da bi naposljetku bili izvrsni. „Mislim da smo napravili odličan rezultat“, rekla je Livija, a Alen nastavio: „I da će ljestvica biti poprilično visoko.“ Uslijedili su finalisti. „Katastrofa je biti zavezan, nema gdje me ne žulja“, rekao je Sandi, a Ivi je bilo jako teško. „Ne mogu disati, usta su mi suha, ruke me bole, kičma me boli“, rekla je da bi potom suprugu objašnjavala kako bi stvarno trebao na dijetu.

„Ti misliš da je ovo lako?“ govorila je Marija Mariju. „Nisi me spustila skroz. Spustila me tako da mogu jedva s prstima doći do loptice“, objašnjavao je Mario kojeg je brinulo koliko će njegova djevojka imati snage. „Nisam bila u teretani zadnja dva mjeseca“, otkrila je Marija. Admira i Xiang su bili izvrsni iako je Xianga sve žuljalo. „Mislim da je sve dobro prošlo“, komentirala je Admira i kasnije pokazivala Xiangu svoje mišiće. „Zadovoljan sam jer se Admira zaista potrudila“, zaključio je Xiang.

Kad su se vratili u kući, Ivu je sve boljelo, baš kao i Mariju. Iva i Sandi skupili su 181 lopticu, a Marija i Mario 298 loptica. „Prvo sam mislila da smo preloši, ali kad smo se usporedili s njima...“, rekla je Marija, no potom su stigli Admira i Xiang koji su skupili 437 loptica! U dnevnoj sobi čekali su ih Livija i Alen, a muškarci su nastavili kukati kako ih sve boli. „Mi dižemo duplo više kila nego što imamo i ne kukamo, a oni kukaju jer ih steže, hladna je voda...“, komentirala je Livija, a ona i Alen skupili su 293 loptice. „Mi smo pobjednici“, bila je sretna Admira.



U goste im je potom došla astrologinja Anđelka Subašić. „Oduševljena sam“, komentirala je Marija. Astrologinja im je pričala kakve su osobe, o vezi, a Marija ju je pitala: „Hoćemo li se ženiti ili gubim vrijeme?“ Anđelka joj je rekla da ne gubi vrijeme te im dala nekoliko savjeta za finale. Admiri i Xiangu je rekla da su odličan par, radoznali su, imaju jako čvrstu energiju... Za finale im je rekla kako imaju jako velike šanse da ostvare to što žele. „Sad je vrijeme da pokažem koliko sam jak“, rekao je Xiang.

Iva i Sandi bili su sljedeći, a Iva je rekla kako baš ne vjeruje u astrologiju, a Anđelka smatra da je njoj jako stalo do pobjede. Kao par im je rekla da su omiljeni, da su dobar par te da će i u budućnosti imati dosta dinamičan život kao i dosad te da će biti dobri roditelji. I njima je rekla da će biti dobri u finalu. Iva i Sandi kasnije su rekli da im je bilo zanimljivo.



Sutra je predfinalna epizoda u kojoj će jedan par iznenaditi sve