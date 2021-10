Počeo je finalni tjedan u 'Superparu', a danas je na redu bila muška igra. Morali su složiti romantičnu ljuljačku, a žene su im davale uputstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jutro je prolazilo uobičajeno; Lili i Ćiro bili su u kuhinji, Mario je smišljao stand up da bi se potom Marija i on pridružili Xiangu na terasi i razgovarali o klađenju.

Marija je željela da idu na sigurno, Xiang želi uložiti sve što ima da bi Marija dodala kako Mario previše uzdiže Ivu i Sandija.

- Nisu bolji od nas! - zaključila je.

Ubrzo su svi sjeli jesti.

- Ti njihovi doručci i ručkovi nekako su namješteni i oni time pokušavaju s nama popraviti komunikaciju, ali sa mnom je ne mogu popraviti na taj način - rekla je Splićanka, a njezin dragi dodao:

- Humor će se vratiti u kuću onog trena kad Lili i Ćiro izađu iz nje. Humor je umro s Mironovim odlaskom.

Došao je Enis i prošli su stanje na tablici. Iva i Sandi su trenutačno najbolji, a Admira i Xiang najgori. U sljedećem zadatku muškarci su morali u 30 minuta sklopiti romantičnu vrtnu ljuljačku za dvoje slušajući upute svojih partnerica. Admira je uložila sav novac, 3112 kuna, Iva 7314 kuna, Marija 6992 kune i Lili 7880 kuna.

Prvo je došao Xiang, koji je vjerovao da će to moći napraviti u 30 minuta.

- Neće on to moći nikako; što on zna što je šarafciger, ekser, šaraf... neće znati - govorila je Admira, a Xiang je smatrao da će on to znati jer uči za mašinskog tehničara.

- Ja bih to sve kupio, ne bih sam radio - pravdao se Kinez, a Admira se živcirala i rekla mu 'smijem se, a plače mi se. Naposljetku nisu prošli jer nije zašarafio sve spojnice.

- Potrudio sam se, dao sam sve od sebe, idemo u finale - vjerovao je Xiang.

Sljedeći su bili Marija i Mario. Mario je rekao da 'nema iskustva s alatom' te je smatrao da je puno vremena izgubio na gledanje šarafa.

- Mene ljuti što mu svaki zadatak uporno ponavljam 'koncentriraj se', a on svaki zadatak ili gleda okolo ili razmišlja nešto stoto umjesto da samo sluša mene i da radi to što ima - komentirala Marija i naposljetku nisu prošli zadatak.

- Puno sam izgubio na tom prvom dijelu, baš puno - rekao je Mario. Kasnije se ljutio što Marija nije upamtila na koliko se tko kladio, a ona mu je rekla da ne želi razgovarati s njim dok se ne prestane biti živčan.

- Svaki ciklus, mi prošli ili pali, ti govoriš da smo u eliminacijama... Sinoć si rekao da vjeruješ u nas, sad opet isto, stvarno ne razumijem - komentirala je Marija.

Došli su Iva i Sandi. 'Nije živčan kad šarafi, ali je jako usporen' komentirala je Iva, a Sandi je priznao kako uopće nije slušao Ivu nego samo radio po svom. Prošli su zadatak, a ostalo im je više od osam minuta!

Samo su Iva i Sandi prošli.

- Zanimljiva situacija, ali zajednički izazov može sve promijeniti; nitko nije siguran, sutra je nova borba - rekli su.

Sa zadatkom su počeli i Lili i Ćiro.

- Za slaganje klupe samo je potrebna brzina i suglasnost Ljiljane i mene - rekao je Ćiro koji je priznao da zna planuti kad nešto sastavlja i baca šarafciger pa rekao da 'šarafi supruga ili kći onda'.

Lili nije vidjela koja daska gdje ide i Ćiro se naljutio.

- Kriva sam, nisam vidjela - rekla je Lili, ali Ćiro je nastavio u istom tonu: 'Stojiš za pultom i ne vidiš!'

Na kraju su zaključili kako sutra moraju biti prvi u zajedničkom izazovu ili idu kući te obećali 'nećemo se predati!'

Zasad su Admira i Xiang u eliminacijama, i to četvrti put! Ćiri poslije nije bilo do razgovora dok su Mario i Marija te Iva i Sandi pričali kako bi bilo super da sutra osvoje 5000 kuna.

- Mario ima neke svoje teorije s kojima se ja uvijek ne slažem jer gleda najviše nas - komentirao je Sandi, a Ćiro je dodao:

- Ako budemo s Xiangom, mi letimo, jasno kao dan. Već unaprijed znam što će biti. Oni će tražiti osvetu zbog Anamarije i Mirona.

U kuću je došao pantomimičar Romano Dautanac kako bi se malo razbile tenzije, a i dobili su mogućnost da osvoje 1000 kuna ako ga nasmiju.

- Prije bismo ga uspjeli rasplakati, a ne nasmijati - rekla je Lili i nisu uspjeli zato što je Ćiro i dalje bio neraspoložen. Ostali su uspjeli nasmijati pantomimičara.

Što će donijeti sutrašnji izazov te tko ide u finale - doznat ćemo od 21.15 sati.