Alen Vitasović nakon vjenčanja otvoreno o supruzi Eleonori: 25 godina je mlađa. To je malo frka

Glazbenik Alen Vitasović (54) je početkom mjeseca na društvenim mrežama objavio fotografiju sa svoje intimne svadbe, a sada je prvi put progovorio o vjenčanju i novoj supruzi, menadžerici Eleonori.

Otkrio je da su imali ceremoniju, a ne vjenčanje kao što su mnogi zaključili.

- Vjenčanje je parada kiča. Eleonora i ja i kumovi. Potpisali smo u općini papire, otišli smo na večeru i na spavanje. Mi smo to potpisali incognito. Da smo rekli da ćemo se vjenčati 1. kolovoza, što i jesmo, onda bi tamo bilo svega. Odradili smo to, onda smo objavili. Zašto je vama tako važno je li se Alen Vitasović vjenčao - ispričao je Alen za Story.

Osvrnuo se i na bivšu suprugu, ali otkrio je i čime ga je Eleonora osvojila.

- Prva me osvojila jer je bila zločesta i mrzila je da se bavim glazbom. Htjela je supruga, a ja sam joj htio dokazati da sam suprug. I volio sam je. Žao mi je što sam se rastavio. Ova me nije osvojila ničim posebnim koliko me osvojila ljubavlju. Voli me, ništa joj nije teško napraviti za mene koji sam već u nekim godinama. Kada god nešto tražim, ona to napravi. Shvaća to što jesam i ne miješa mi se u glazbu, podržava me, kada sam bio bolestan vozila me na nastupe - ispričao je Vitasović.

Nastavio je hvaliti Eleonoru, a dotaknuo se i njihovih razlika u godinama.

- Ljubazna je, čista, dobra, pedantna i voli me. 25 godina je mlađa – to je malo frka, a drugo je sve u redu. Osvojila jer je jednostavna i zna tko je Alen. Ne traži da Alen bude drugi, nego da budem svoj, slobodan čovjek. Kada te žena želi mijenjati nećeš dobro završiti. Zna moje mane, imam ih. Ja joj kažem da sam pogriješio, ispričam se i gotovo. I ona pogriješi nekada - rekao je.

Na pitanje jesu li njegova djeca iz prvog braka sretna zbog vjenčanja kratko je rekao 'ne'. Alen Vitasović je skoro 20 godina bio u braku s prvom suprugom Sandrom, do razvoda 2015. godine.

- Ja sam se rastavio od supruge Sandre, ali smo ostali u dobrim odnosima. Rekla mi je da ne pričam o djeci. Stalno se viđamo, stalno smo zajedno i sve je okej. Sin je kod mene, kćerka je više kod Sandre, ali smo ponekad zajedno i jako je korektno - izjavio je 2020.

