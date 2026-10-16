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NIJE OSTAO RAVNODUŠAN

Alen Vitasović o neredu Torcide: 'Hajdukovac sam, ali me sram!'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Alen Vitasović o neredu Torcide: 'Hajdukovac sam, ali me sram!'
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Zagreb: Alen Vitasović nastupao kao predgrupa na drugom koncertu Baby Lasagne na Šalati | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Pjevač se oglasio na svom Facebook profilu, aludirajući na jučerašnje poruke koje je dio Torcide izvikivao u Splitu

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Glazbenik Alen Vitasović oglasio se na Facebooku nakon jučerašnjih incidenata koji su obilježili utakmicu Hajduka i Ajaxa na splitskom Poljudu.

Vrlo kratka objava pokazala je jasan stav koji Vitasović ima o jučerašnjim događajima koje je itekako oštro osudio.

"Hajdukovac sam ali me sram! Tko odgaja te kriminalce, narkomane, fašiste?", napisao je Vitasović na svom Facebooku.

Podsjetimo, dio navijača Hajduka tijekom kortea na putu prema Poljudu u četvrtak je skandirao antisemitske i nacističke parole, uključujući povike kojima se zazivaju Adolf Hitler i Auschwitz te pozive na nasilje nad Židovima.

Incident je izazvao osude, a splitska policija pokrenula je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja identiteta odgovornih i daljnjeg postupanja.

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Osim toga, i samu je utakmicu obilježila velika bakljada zbog koje je igra bila prekinuta na 12 minuta.

Hajduk je nakon utakmice objavio ispriku zbog ponašanja dijela navijača, ističući da ne želi da se klub i njegova pobjeda protiv Ajaxa pamte po takvim scenama.

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