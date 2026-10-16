FOTO KRONOLOGIJA KAOSA Od Ajaxova lijesa u korteu Torcide do sramotnog nacizma i prekida

Zbog Torcidina divljaštva, sramotnih povika i nedopuštenog ponašanja crveni se Split i Hrvatska pred Europom i civiliziranim svijetom. Utakmica protiv Ajaxa je pokazala da huliganizam prerasta u nešto još gore
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Žuta Golf jedinica s lijesom s natpisom Ajax na čelu kortea Torcide do Poljuda u četvrtak bila je samo morbidni nagovještaj onoga što će užasnuti čitav nogometni i civilizirani svijet.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Žuta Golf jedinica s lijesom s natpisom Ajax na čelu kortea Torcide do Poljuda u četvrtak bila je samo morbidni nagovještaj onoga što će užasnuti čitav nogometni i civilizirani svijet. |
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Žuta Golf jedinica s lijesom s natpisom Ajax na čelu kortea Torcide do Poljuda u četvrtak bila je samo morbidni nagovještaj onoga što će užasnuti čitav nogometni i civilizirani svijet.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Dio torcidaša na putu do stadiona na utakmicu s Ajaxom evocirao je uspomene iz 1995. kad je isti auto vozio sličnu inačicu lijesa uoči četvrtfinala Lige prvaka. A u korteu su uslijedili i sramotni povici.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
"Gazi Židove", "ustaj Adolfe", "Auschwitz", "Ana Frank nije svetica, ona je ku*va židovska" samo su dio neprimjerenih i skandaloznih antisemitskih povika usmjerenih prema klubu s tradicionalnim židovskim naslijeđem.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Pred početak utakmice uslijedio je prvi val topovskih udara i transparent "To all you boppers out there, this is the city of...", odnosno "Svima klincima ovdje, ovo je grad..." Riječ je o citatu iz filma The Warriors iz 1979.
| Foto: Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Ono što zaslužuje pohvalu je velika koreografija preko zapada, sjevera i istoka s likom pokojne ikone Ivana Gudelja.
| Foto: Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
Tijekom utakmice poruka upućena Vladi oko rješavanja pitanja Poljuda i spomen na lanjsko nevrijeme koje je oštetilo krov. A ubrzo potom i totalni kaos.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic /PIXSELL
U 76. minuti, povodom 76 godina postojanja navijačke skupine, krenula je teška rafalna paljba topovskih udara, dimnih bombi i baklji. Sudac je prekinuo utakmicu i poslao igrače u svlačionicu.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Spiker je razularenoj masi prijetio i totalnim prekidom utakmice, a to bi značilo i pobjeda Ajaxa bez borbe iako je Hajduk u tom trenutku vodio.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Ostatak stadiona je na bakljadu Torcide počeo zviždati.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Na sreću, utakmica se nekako privela kraju bez novih incidenata pa su barem tri boda ostala bijelima.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
A nakon utakmice, usprkos svemu što se događalo, igrači Hajduka prelaze ogradu i dolaze pljeskati Torcidi na podršci.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ipak im nitko nije mogao uzeti radost velike pobjede u Europi. Pitanje je samo kakva će kazna stići iz Uefe i hoće li se ove sezone više moći veseliti pred navijačima.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL