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FOTO KRONOLOGIJA KAOSA Od Ajaxova lijesa u korteu Torcide do sramotnog nacizma i prekida

Zbog Torcidina divljaštva, sramotnih povika i nedopuštenog ponašanja crveni se Split i Hrvatska pred Europom i civiliziranim svijetom. Utakmica protiv Ajaxa je pokazala da huliganizam prerasta u nešto još gore
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Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud
Žuta Golf jedinica s lijesom s natpisom Ajax na čelu kortea Torcide do Poljuda u četvrtak bila je samo morbidni nagovještaj onoga što će užasnuti čitav nogometni i civilizirani svijet. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Žuta Golf jedinica s lijesom s natpisom Ajax na čelu kortea Torcide do Poljuda u četvrtak bila je samo morbidni nagovještaj onoga što će užasnuti čitav nogometni i civilizirani svijet. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 16

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