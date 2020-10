Alen Vitasović: 'Režije su velike, a kćeri ne mogu platiti studij...'

Glazbenik 'bez dlake na jeziku' otkrio je kako je pandemija utjecala na njegov posao, a političare je nazvao pohlepnim lopovima. Posla nema, a troškovi samo rastu

<p>Nagađanja da bi kao epidemiološku mjeru mogli zabraniti točenje alkohola razljutila su <strong>Alena</strong> <strong>Vitasovića </strong>(52).</p><p>- Uništili su glazbenike i umjetnike, a sad će i ugostitelje. Ljudi će popizd.... To više nema smisla - kaže nam istarski slavuj. Ne nastupa već mjesecima. Točnije, ne sjeća se kad je zadnji put imao gažu.</p><p>- Zaboravio sam. Nije problem u meni, nego nemam gdje nastupati - požalio nam se. Pitamo ga kako provodi vrijeme.</p><p>- Provodim vrijeme izvan kuće, nešto prčkam, šetam, kuham, budem s prijateljima - govori Alen. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Estrada na koljenima jer nema gaža</b></p><p>Priznaje da je psihički jako loše.</p><p>- Užasno mi je. Od pete godine sam na pozornici, ništa u životu nisam radio osim pjevanja i sviranja. Teško se snalazim. Država i cijeli svijet su nula - kaže Alen. Vrijeme krati snimanjem novih pjesama.</p><p>- Tako zaboravljam na sva ta sra... jer teško je. Nemam nikakve prihode - priznao je Alen. Snalazi se, kaže, na svakojake načine.</p><p>- Uvijek nešto ušićarim. Ali nije mi to satisfakcija. Želim biti na pozornici. Nisam nastupao od ožujka - prisjetio se Alen zadnje gaže.</p><p>Pitamo ga kako mu je obitelj.</p><p>- Sin mi radi, a kći je u srednjoj školi. Više manje mama joj pomaže. Ja živim skromno, uvijek sam tako živio. Nije mi ništa teško palo financijski, nisam materijalist, nego ne mogu kćeri priuštiti plaćanje studija. I režije su mi veliki problem - kaže Alen, koji živi u obiteljskoj kući u Orbanićima.</p><p>- Nisam ja jedini, većina pjevača, 90 posto nas, smo pušiona. Osim ovih najpopularnijih koji su zarađivali velike cifre i imaju neku ušteđevinu - kaže Alen.</p><p>Priča s kolegama o nezavidnoj situaciji u kojoj su se našli.</p><p>- Kolege su ogorčeni, misle da je to nepravedno. To je kao da građevinaru zabrane da kupuje cement. Što će prodavati, ništa. U ovoj državi, ova vlast, nazovimo je tako, kompletna politička scena misli da smo mi neki zaje*anti, da nismo ništa bitni. Jer nama nitko ne pomaže, daje poticaje. Mi smo neradnici, ne beremo krumpire, ne znamo krasti, nismo političari - ogorčen je Alen i nastavlja: “Nebitno je što sam na pozornici četrdeset godina. Napravio sam tisuće koncerata, stotine pjesama, uveseljavao ljude, godine i godine školovanja, vježbanja, neprospavanih noći, zapostavljanje obitelji, ulaganje u instrumente i opremu. Njima to ništa ne znači”.</p><p>Komentirao je i prijedloge da se smanji jačina glazbe u kafićima.</p><p>- To je idiotizam. Prave nas majmunima. Nismo toliko glupi, ali kukavice smo i šutimo. Oni su duplo gluplji od nas. 99 posto političara su zli, pohlepni i lopovi. Rekli su da muziku u ugostiteljskim objektima treba smanjiti. Ne treba je ukinuti potpuno. Bez muzike na TV-u, samo govor, stožer cijeli dan moramo gledati. Dijete mi umire sedam sati na nastavi s maskom na licu. Ovo sam rekao samo za svoju branšu. Svi smo zakinuti. Nekima je puno gore. Ljudi su bolesni, gladni. Da ne ispadne da ja plačem samo zbog sebe - zaključio je Vitasović.</p>