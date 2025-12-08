FOTO Jao, Žanamari! Pokazala crne tangice u čipkastoj haljini

Naša pjevačica Žanamari Lalić novim je videom na Instagramu malo toga ostavila mašti. U crnoj poluprozirnoj čipkastoj haljini pokazala je sve svoje atribute, a crne tangice posebno su došle do izražaja
Svojom je novom objavom na Instagramu Žanamari razveselila pratitelje, pokazavši im u videu kako se sredila.
| Foto: Instagram/Žanamari
Foto: Instagram/Žanamari
| Foto: Instagram/Žanamari
Duga puštena kosa, crna poluprozirna čipkasta haljina do poda i štikle na špic savršeno su istaknule vitko tijelo pjevačice.
| Foto: Instagram/Žanamari
Haljina nije uspjela skriti gangive koje su se nalazile ispod nje, a Žanamari je ponosno pokazala cijelo svoju figuru.
| Foto: Instagram/Žanamari
Dok je gledala u kameru, namještala je frizuru i spremno pozirala.
| Foto: Instagram/Žanamari
Ispod haljina nazirao se i crni grudnjak.
| Foto: Instagram/Žanamari
