Alen Vitasović za 24sata: 'Baby Lasagna i ja smo domovinski povezani. Volim tog dečka...'

Zbog kladionica i cijele euforije prolaz u finale je bio očekivan. Markov nastup je bio besprijekoran i ja mu skidam kapu. To je bilo nešto posebno, govori nam Alen Vitasović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Baby Lasagna | Video: 24sata/pixsell

Upravo se s Alenom, Baby Lasagna (28) zadnje čuo prije odlaska u Švedsku. Vitasović mu je sad prolaz u finale Eurovizije čestitao u poruci.

storyeditor/2024-03-29/PXL_010623_100433289.jpg | Foto: SLAVEN BRANISLAV BABIC/PIXSELL

- On je sad u gužvi, ne želim ga gnjaviti. O njemu mislim samo najbolje. Mi smo domoljubno povezani. Marko je super dečko. Imam sina njegovih godina. Obojica smo imali sličan početak, a rođen smo na isti datum - priča Vitasović.

2024 Eurovision Song Contest first semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Baby Lasagna je ranije izjavio kako mu je Let 3 dao dobre savjete.

- Vidim da ih primjenjuje - rekao nam je Mrle kratko.

Foto: KanalRi

Za njega je Baby Lasagna pobjednik.

Rehearsal of the first semi-final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Jessica Gow

- Kad je izašao, naš Baby Lazo, toliko je nadišao sve viđeno i sve skupa je palo u drugi plan - kao da je Nikola Tesla stigao na pozornicu i donio struju. Mislim da je bio daleko ispred svih i svojim je nastupom dokazao i dokazat će da je rock‘n‘roll i dalje najbolji od svih drugih muzičkih žanrova. Pohvalio je to Damir Martinović Mrle (62) iz Leta 3 našeg predstavnika za Gloriju.

- Sve je izbacio iz glave, sva razmišljanja i pitanja hoće li sve što si zamislio i želiš biti super. "Kad je u glavi "ništa", onda si na pozornici najjači. Razmišljanje kako ćeš što napraviti, je li bolje ovo ili ono, to treba staviti na stranu i pustiti da iz vas izađe iz čovjeka ono što u stvari jest. To i ja često radim, razumijem ga - rekao je te dodao da je Baby Lasagna za njega pobjednik.