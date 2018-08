Alena i njegovu bivšu suprugu naljutila je potvrda o razvodu

Alena Vitasovića (50) i bivšu suprugu Sandru (48) zatekli smo u ponedjeljak oko podneva dok su se vraćali u njegovu obiteljsku kuću u Orbanićima. Istarski pjevač nije htio razgovarati o svojem propalom braku, dapače rekao je: “Slobodno napišite i da imam ljubavnicu”. Učiteljica iz Ližnjana isto se ljutila i pritom mahnula rukom pokazavši prsten na ruci. “Vidite da još nosim prsten”, rekla je ljutita Sandra.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Ranije tijekom jutra iz kuće je izašla i Alenova majka, no ništa nije htjela reći o sinu i bivšoj nevjesti. U Orbanićima njihovi susjedi kažu da ne znaju jesu li Alen i Sandra razvedeni ili su u braku, no da žive skupa. Alen i Sandra imali su uspona i padova, no kako su nam prošli tjedan potvrdili na sudu u Puli, sporazumno su se rastali prije dvije godine.

Sandra se, kako doznajemo, ponovno vratila u Alenovu obiteljsku kuću prije nekoliko tjedana. Bivši supružnici su zajedno bili i na njegovu koncertu u Puli u petak, gdje je pjevao sa Šajetom. Popili su piće prije Alenova nastupa, nakon čega se Sandra udaljila.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Desetak dana nakon što su se rastali u rujnu 2016. godine Alen je izjavio kako sa Sandrom slavi 21. godišnjicu braka. Tad je rekao da su godišnjicu braka proslavili obiteljskim ručkom, šetnjom uz more i da joj je poklonio ruže. Kako je ranije izjavljivao, razvod je pokušavao izbjeći zbog djece.