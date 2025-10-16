Alina iz 'Života na vagi' o borbi s ADHD-om: 'Teško kontroliram emocije. Često upadam i u riječ'

Alina Pantseyeva šokirala je brojne obožavatelje Naime, bivša kandidatkinja iz 'Života na vagi' na svojim je društvenim mrežama ranije priznala kako joj je dijagnosticiran ADHD - poremećaj pažnje s hiperaktivnošću i impulzivnošću. U razgovoru za RTL.hr otkrila je kako joj je uopće otkrivena bolest te na koji način se danas bor s njome.

Foto: Instagram

- U 'Životu na vagi' sam se puno družila s Tomislavom i Larisom, koji inače imaju ADHD pa su mi zapravo oni prvi skrenuli pozornost da bih i ja mogla imati ADHD, sudeći po mojem ponašanju. Kasnije sam pitala psihologa i on je potvrdio sumnje - započela je Alina.

Ranije je borbu vodila i brojnim drugim simptomima, no službenu potvrdu dobila je tek sada.

- Cijeli život vodim borbu sa svojom glavom. Od kad pamtim, imam poteškoće s pažnjom, organizacijom, kontroliranjem emocija, zaboravnošću i odgađanjem obaveza. Uvijek se dosta iscrpim, jer navodno uz ADHD imam i OKP te depresivna stanja - što još nije potvrđeno, ali je prilično očito - otkrila je Pantseyeva.

- Vjerojatno zbog toga sam s jedne strane uvijek pokušavala sve kontrolirati do savršenstva", a s druge strane imala potpuni nered i kaos u glavi. Te dvije strane u meni bore se cijeli život. Uvijek sam mislila da se jednostavno ne trudim dovoljno i da sam zato lošija od drugih jer "ne mogu kao svi normalni", stalno sam pod stresom zbog zaborava, nedovršenih obaveza i samokritike. Tek sada mi je postalo jasno da nisam lošija - samo mi mozak funkcionira drugačije - dodala je bivša kandidatkinja popularnog showa.

Unatoč tomu, najveći izazov stvaraju joj emocije.

- Teško kontroliram emocije. To ste primijetili. S Prijateljima se šalim da sam tih 71 kilogram zapravo isplakala. Dosta sam empatična i rasplačem se čak i kad mi gotovo nepoznati ljudi pričaju svoje tužne priče, a o filmovima da i ne govorim, njih sam prestala gledati - naglasila je Alina.

Priznala je i da joj se najteže fokusirati na jednu stvar dulje vrijeme.

- Često radim više stvari odjednom, što je još jedan razlog zašto sam prestala gledati filmove. Više sam ih slušala nego gledala, jer sam istovremeno radila nešto drugo. Često mijenjam raspoloženja i fokus, pa puno toga znam raditi prosječno ili čak i dobro, ali ništa ne znam raditi na profesionalnoj razini. Dok se neki ljudi drže jednog smjera i postaju profesionalci, ja stalno skačem s teme na temu. Danas crtam, sutra pjevam, prekosutra zaboravim da kistovi postoje, sjetim se da imam kameru pa idem slikati, pa radim nakit, pa suvenire, pa manikuru, pa pišem pjesme, pa sam pokušavala napisati knjigu...Dugo razmišljam o tome da otvorim obrt, znam da se može upisati do 16 djelatnosti, ali se bojim da će mi tih 16 biti malo - prokomentirala je Pantseyeva.

Usto, ispričala je i kako to izgleda u njezinoj svakodnevnoj rutini.

- Kad čistim stan, tada upalim usisavač, pa primijetim nered na stolu. Krenem čistiti stol, pa se sjetim da trebam nešto složiti u ormaru te odmah idem to napraviti jer ću zaboraviti...Usput shvatim da sam stavila odjeću, ali nisam uključila perilicu rublja. Onda idem do nje, a tamo se sjetim da nekome nisam odgovorila na poruku...I opet nered i kaos. Nikada mi nije bilo jasno kako se drugi uspiju organizirati. Imam bilježnicu, ali svejedno stalno nešto zaboravim, pa čak i gdje sam tu bilježnicu stavila. Vrlo često se zanesem, lupim, nešto razbijem...I onda mi bude neugodno pred drugima, a kad se pokušavam više koncentrirati i 'paziti da ništa ne razlijem', upravo tada napravim još veći nered' - prokomentirala je Alina.

Dodala je i da su simptomi ADHD-a primjetni u svakodnevnom razgovoru s ljudima.

- Imam i lošu naviku upadanja ljudima u riječ, jer mi se uvijek čini da ću zaboraviti što sam htjela reći ako ne izgovorim odmah. A često zaboravim o čemu sam pričala i usred rečenice. Neke simptome ADHD-a mogli ste primijetiti i u 'Životu na vagi'. Kada izgovorim jednu rečenicu, dvaput okrenem očima, triput se nasmijem, sto puta gestikuliram, ljuljam se na stolici i trzajem ruku ili nogu. Snimatelji su me znali zamoliti da se ne mičem, a ja sam to uvijek zaboravljala. Nisam to radila namjerno. Prije showa uopće nisam bila potpuno svjesna da se tako ponašam. Kad sam se vidjela na TV-u, nisam mogla vjerovati da sam ta luckasta i ekspresivna osoba - naglasila je Pantseyeva.

Također, bivša kandidatkinja iz 'Života na vagi' smatra da mnogi ljudi koji imaju ADHD toga nisu ni svjesni.

- Zapravo, jako puno ljudi ima ADHD, samo mnogi to ne znaju, kao što ni ja nisam znala. To ne znači da su lijeni i neodgovorni. Samo im neke uobičajene stvari idu teže. ADHD nije bolest, nego način na koji mozak funkcionira. Kod nekih mozak radi 'urednije', a kod drugih kao da u pregledniku odjednom otvoriš sto novih kartica, ne zatvoriš ih i sustav se preoptereti i pada. Ali, to ima i prednosti - rekla je Alina.

Ipak, otkrila je da ADHD može biti i koristan u nekim životnim aspektima.

- Vjerujem da mi je upravo takav način funkcioniranja pomogao da kombiniram rad sa studiranjem, Naučim jezike, samostalno se preselim u Bugarsku, pa onda i u Hrvatsku, skupim raznovrsno radno iskustvo i budem otporna na stres (jer sam ja sinonim za riječ 'stres'). U nekim sam firmama radila na nekoliko pozicija istovremeno. Na primjer kao voditeljica call centra i HR-a, pa sam provodila obuku, pa prevodila i radila marketing...Kolege su me znali pitati 'Kako te to ne dovodi do ludila?', a meni je taj 'multitasking' zapravo prirodan način rada. Jedino mi je ponekad teško novim poslodavcima objasniti odakle mi sve te vještine u mojim godinama. Mogu reći da mi je život na vagi donio još jednu pozitivnu stvar, odnosno razumijevanje sebe - zaključila je Pantseyeva.

Podsjetimo, Alina je u show ušla sa 145,3 kilograma te je svojom transformacijom inspirirala mnoge. Ujedno, postala je i prva ženska pobjednica showa, a nakon showa nastavila je inspirirati svojoj transformacijom.

Foto: Instagram