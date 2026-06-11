Alka Vuica komentirala dolazak unuka: Dok su dica na cici, bake su na Ibizi. Poslije ćemo čuvati

Pjevačica i autorica brojnih bezvremenskih hitova, Alka Vuica, gostovala je u emisiji SHOWtime na Happy FM-u. Predstavila je novu zaraznu pjesmu "Bella moja" i otvoreno progovorila o prijateljstvu s Josipom Lisac, neprežaljenoj majci, budućoj ulozi bake te svom pogledu na ljubav, starenje i život.

Govoreći o dugogodišnjem prijateljstvu s Josipom Lisac, Alka je otkrila kako publika često nema predodžbu koliko je glazbena diva duhovita izvan pozornice.

"Najbolji je štos bio kad sam je neki dan pitala: 'Josipa, što bi ti napravila da imaš glas kao ja, a da ja imam glas kao ti?' A ona mi je odgovorila: 'Ja bih se ubila.' Užasno je duhovita. Dogovorile smo se da ćemo snimati male skečeve i nadam se da ćemo to uspjeti već ovoga ljeta. Karlo je također bio beskrajno duhovit i stvarno sam uživala odrastati uz njih na neki način", ispričala je.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Posebno ju veseli novo životno poglavlje i dolazak unuka na svijet: "Pod stresom sam. Volim pomagati pa se često u sve petljam, iako mladima to ponekad ide na živce. Ali ja to radim dobronamjerno. Imam sreću što imam jako zrelu nevjestu Doru. Predivno se slažu i jako se vole. Sigurna sam da će biti prekrasni roditelji."

"Hoćete li biti baka koja poštuje odluke roditelja ili ćete unuku sve dozvoliti?", upitao ju je voditelj, a Alka je odmah odgovorila: "Ma kakvi, ja poštujem samo svoje odluke, ha, ha. To će biti teška borba, ali mislim da imamo slične svjetonazore."

A buduća baka već ima i slogan za novu ulogu.

"Gianna Apostolski i ja uskoro ćemo postati bake. Između njezine unuke i mog unuka bit će samo mjesec dana razlike. Već smo smislile slogan: 'Dok su dica na cici, bake su na Ibizi.' Jer poslije ćemo sigurno morati čuvati djecu", kroz smijeh je rekla Alka.

Posebno emotivno govorila je o svojoj majci, od koje je naslijedila talent i čije pjesme danas želi sačuvati od zaborava.

"Moja je mama bila pjesnikinja i pisala je na čakavštini. Trenutačno skupljam njezinu poeziju jer bih voljela objaviti zbirku njezine poezije. Mama je bila iz Barbana, svirala je klavir, a da ga nikada nije učila", priča Alka.

Prisjetila se i posljednjih dana njezina života te progovorila o iskustvu koje ju je duboko pogodilo: "Moja mama bila je medicinska sestra i cijeli je život posvetila zdravstvu i pomaganju ljudima. Kada je umirala, molila sam palijativni tim iz Poreča da dođe pomoći. Petnaest dana nitko nije došao ženi koja umire, dati joj infuziju... To je prestrašno. Više nije mogla gutati ni govoriti. Sreća što je moja sestra medicinska sestra, mi smo bile uz nju."

Govoreći o ljudima koji su obilježili njezin život, posebno mjesto zauzima David Bowie.

Zagreb: Megadance Party 2026. u Areni Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

" On me fakat inspirirao kako se treba oblačiti, kako treba izgledati, kako treba razmišljati. Prve tekstove sam prevodila njegove. Kada sam došla u Zagreb, jedan me prijatelj pitao imam li dečka. Rekla sam mu: 'Imam.' Kad me pitao tko je, odgovorila sam: 'David Bowie, samo on to još ne zna.'", govori.

Kada je riječ o ljubavi, Alka priznaje da je kroz život znala raditi velike romantične geste.

"Jednom sam jednom frajeru osam dana zaredom slala po jednu ružu, dostavom. Ja sam trebala biti frajer jer bih točno znala kako zavesti ženu. Mislim, muškarci pojma nemaju..."

Bez razmišljanja je izjavila i: "Muškarci su precijenjeni. Sad sam se sjetila da mi Josipa uvijek govori kako su muškarci zapravo osjetljiviji od žena. Stalno tvrdi da su nježniji od nas. Ne znam zašto je u to toliko uvjerena, ali možda je istina. Možda sam ja ponekad jednostavno pregruba pa ih preplašim."

Koncert Alke Vuice u Splitu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ni o starenju nema romantičnu predodžbu: "Starenje je grozno. Ne volim starenje. Ne znam zašto ljudi toliko inzistiraju na tome da stalno ponavljaju kako su stari. Ja ne želim biti stara. Naravno da imam svoju godinu proizvodnje, ali želim što dulje ostati mlada."

Govoreći o estetskim zahvatima, Alka nije skrivala svoj stav.

"Botoks baš ne volim. Mislim da ga ne vole ni sami kirurzi. Više sam za nešto poput faceliftinga, koji sam i sama nedavno napravila. Mislim da takvi zahvati daju prirodniji rezultat. Kad vidim što su fileri napravili nekim ženama, pretvaraju se u čudovišta. S tim treba biti oprezan. Smatram da je dobro to što možeš popraviti svoj izgled, što možeš što duže izgledati mladoliko. Nisam za skrivanje estetskih zahvata, ali nisam ni za to da se potpuno promijeni vlastiti izgled. Mislim da je veliki dio svega genetika. Naravno, ne možeš očekivati da ćeš izgledati dobro ako ne vodiš računa o sebi. Moraš paziti i željeti izgledati mlado. Zašto bismo izgledali starije, ako ne moramo?", priznala je u SHOWtimeu.