Alka: 'Vjerujem da ću unuku prenijeti osjećaj poštovanja i ljubavi. Svi smo uzbuđeni!'

Beskompromisna kantautorica, pjesnikinja i pjevačica Alka Vuica neizbrisivo je obilježila ne samo hrvatsku nego i regionalnu glazbenu scenu. Ove godine napunit će 65 godina i postati prvi put baka. Njezin sin Arian i snaha Dora Šitum očekuju sina.

- U srpnju ću postati baka. Ne osjećam se kao baka, ali valjda je to neki osjećaj koji dođe. Veselim se, naravno. Već sam davno priželjkivala da budem baka i da nas pomladi neko malo unuče, da donese ljubavi, radosti. To je uvijek lijepo kad se obnavlja ljubav u obitelji - rekla nam je Alka i nastavila: “Jako sam sretna kad vidim koliko je i Arian uzbuđen i sretan. Nema ništa ljepše za jednu majku od sreće njezina djeteta! To je najvažnije. Divno je vidjeti koliko je pažljiv prema svojoj ženi i kako je pazi i njeguje da joj ništa ne nedostaje u trudnoći i kako sve čini da joj olakša. Odgojila sam divnog muškarca i vjerujem da ću prenijeti i svom unuku osjećaj poštovanja i ljubavi jer to su najvažniji osjećaji koje ljudi trebaju njegovati u bilo kojim odnosima... obiteljskim, ljubavnim ili prijateljskim”. Nedavno je priznala kroz šalu da se uključila u biranje imena i da se “petlja” u sve.

- Znam točno koje su moje pogreške i vjerujem da ću ih uspjeti izbjeći. Jako sam sklona da razmazim sve oko sebe, prirodno sam osoba koja ugađa i voli se brinuti o drugima. Nisam autoritativna, iako na prvu tako ljudima djelujem. Ipak, danas mislim da djeci treba čvrsta ruka, ali to je opet diskutabilno. Ovisi o karakteru, ali ne treba pretjerivati s disciplinom. Djeca trebaju odrastati okružena ljubavlju i razumijevanjem, s jasno postavljenim vrijednostima u svim segmentima obitelji i društva. Danas obitelj ima važniju ulogu nego ikad! Više to nije ni društvo, ni škola kao u moje vrijeme. Sve se promijenilo, ali ćelija društva bila je i ostala obitelj - rekla nam je Alka, koja je prošle godine 64. rođendan proslavila spektaklom na Šalati, gdje je obilježila i 40 godina karijere.

- Ove ne planiram ništa spektakularno, ali ideja mi je proslaviti rođendan u Umagu na sunset beach partyju s dobrom ekipom u mom omiljenom beach baru koji drže moji prijatelji Neno Čirjak iz grupe Karma i njegova supruga Romana. Ako nas vrijeme posluži, bit će to dobar party... Najveća mi je želja jedna od onih koje se ne izgovaraju, ali se predaju Bogu u nadi, smjernosti i tišini - kaže. Nedavno se vratila iz Crne Gore, gdje je snimala spot za novu pjesmu “Bella moja” koju će predstaviti 13. lipnja na CMC festivalu u Vodicama.

Alka Vuica se rodila 8. lipnja 1961. u Puli, a odrastala je u Umagu s majkom Zdenkom i ocem Zvonkom, za kojeg kaže kako je bio izuzetno strog. I Alkini roditelji imali su glazbenog dara - svirali su klavir i saksofon.

- Uvijek sam bila neprilagođena... Roditeljima, ljudima, bilo kome. Osjećala sam se kao da ne pripadam - rekla je Alka o svom djetinjstvu, dodajući kako je bila “tužna djevojčica” koja se strašno bojala smrti. Kaže kako su je kršćanski odgoj i ta njezina prilagođenost odredili u životu.

- Tata me zvao ‘sine’. Čudan odgoj za djevojčicu! Zato sam malo divlja - opisuje Alka. Svoje sigurno mjesto pronašla je kao dijete u krošnji stare pinije uz more u Umagu - drvo koje i danas prvo zagrli kad stigne u rodni grad. Do odlaska na studij defektologije u Zagreb sve joj je bilo zabranjeno, čak i odlazak u izviđače. Oslobođena roditeljske kontrole u Zagrebu, priznala je da se ponašala “kao pas pušten s lanca”, iako bi se ljeti, po povratku kući, opet morala pridržavati strogih pravila. Ljubavne pjesme počela je pisati s 12 godina, inspirirana prvom “ljubavlju” - Winnetouom, junakom romana Karla Maya.

- Imam cijelu bilježnicu posvećenu Winnetouu... Možete onda misliti koliko sam ja puta bila slomljena, koliko sam suza prolila u svojim pjesmama - otkrila je. Ta rana potreba za izražavanjem kroz stihove, često rođena iz boli, definirala je njezin put. “Da, stihovi uglavnom nastaju iz boli i pjesnici se u boli rađaju,” smatra Vuica. Prije nego što je postala poznata pjevačica, Alka je početkom osamdesetih radila kao novinarka za časopise poput Poleta i Starta, intervjuirajući tadašnje zvijezde.

- Bilo je to drugo vrijeme. Sve je imalo dignitet. Recimo, morali ste baš biti faca da vam izađe intervju u Startu... Danas se piše o ljudima za koje i ne znate tko su ni što rade - prisjetila se Alka početaka. Njezin autorski dar prvi je prepoznao Karlo Metikoš, kojeg je upoznala u kultnom kafiću Pirana.

- Posjeli su me na šank i natjerali me da recitiram svoju poeziju. Karlo je oduševljeno rekao: ‘Moram te upoznati s Josipom!’ - prisjeća se Alka. Suradnja na Josipinu albumu “Hoću samo tebe” (1983.), gdje je Alka napisala sve tekstove, lansirala ju je među najtraženije autore. Uslijedili su hitovi za Denis&Denis (“Ja sam lažljiva”), Tajči (“Hajde da ludujemo” - pobjednička pjesma na jugoslavenskom izboru za Euroviziju 1990.), Željka Bebeka, Neki to vole vruće, Borisa Novkovića, Olivera Dragojevića (“Lijepa bez duše”) i Tonyja Cetinskog (“Ja sam zaljubljen”).

Iako je na glazbenoj sceni kao autorica od 1980., pjevačku karijeru počela je tek 1993. albumom “Laži me”. Vjerojatno nikad ne bi počela pjevati da nije postala majka. Tad je, priznaje, morala odrasti i zarađivati ozbiljan novac. Pjesma “Laži me”, za koju je napisala glazbu, a Dino Dvornik i Luky pomogli s aranžmanom, postala je megahit.

- Ta mi je pjesma kupila sve! Auto, kuću i stan - otkrila je. Alka je osvojila nagradu za kantautora godine, a mnogi je smatraju prvom koja je uvela etno stil u hrvatski pop, koristeći harmoniku, violinu, čak i istarske roženice u svojim aranžmanima. Alkin privatni život uvijek je bio pod lupom javnosti, dijelom i zbog toga što je bila i ostala poznata po tome da nema dlake na jeziku. Ne krije da su u njezinu životu važne uloge imali muškarci poput Gorana Bregovića i Momčila Bajagića Bajage. S Bregovićem, kojeg je upoznala radeći intervju za Polet, imala je, kaže, turbulentan odnos.

- Naučio me je puno toga o pisanju, dao mi je savjete kako da izađem iz metafore - prisjeća se. Otkrila je i da joj je Bregović posvetio pjesmu “Za Esmu”, a ne kako se dugo nagađalo “Pediculis Pubis”. Poznato je i kako je Bajagi posvetila neke od svojih najljepših pjesama, poput “Gdje Dunav ljubi nebo” i “Dotakni me usnama”.

- Kad smo se upoznali, rekao mi je: ‘Ti si prvi pisac bez prišteva i naočala’. Kako smo bili razdvojeni, često smo se dopisivali pjesmama - otkrila je. S umjetnikom Vukom Veličkovićem ima sina Ariana koji se rodio 1989., danas glazbenog producenta poznatog kao Strapazoot, koji stvara trap glazbu u studiju u podrumu njihove kuće.

- Jako volim Vuka i sretna sam što imam sina s čovjekom koji je na mom emotivnom, civilizacijskom i kulturološkom nivou - kazala je svojedobno Alka, dodajući da su ostali u prijateljskim odnosima i da nikad nije tražila alimentaciju.

- Meni je bilo puno važnije da mi imamo lijep međuljudski odnos - dodala je. Na pitanje je li puno patila zbog ljubavi, odgovara: “Previše, jer sam svoje ljubavi doživljavala sudbonosno, uvijek. Danas mislim da je to bilo nepotrebno te da sam trebala biti i sebičnija i opuštenija”.

- Nisam se dugo zaljubila i nadam se da ni neću. Kad si zaljubljen, nisi svoj. Ne volim taj osjećaj gubljenja tla pod nogama - iskrena je Alka. Poznata kao hedonistica, Alka ne skriva da voli uživati u životu: “Volim sve što je fino... izležavati se, masirati, ići na wellness, piti šampanjac, fino vino, dobru klopu. Osim što sam hedonistica, ja sam i prava pravcata šminkerica!”. Kritična je Alka prema današnjim umjetnicima jer, kaže, nekad su oni mijenjali trendove i svijet, a danas to čine “Putin, i Trump, i horde influencera.” Kritična je i prema današnjoj glazbenoj sceni: “Gdje su neki novi Rolling Stonesi, David Bowie, Prince, Michael Jackson... Gdje nam je novi Picasso, Dalí...”. No razlikuje poeziju od stihova pisanih za glazbu.

- Po vokaciji sam pjesnikinja, poezija je moja prva ljubav... Pisanje tekstova na glazbu je neka vrsta zanata za koji morate imati talent, ali i znanje - objašnjava. Kad piše na zadanu melodiju, pušta je dok ne postane dio nje. Smatra da današnji mladi autori često imaju “grozne tekstove”.

- Ne vidim ni Štulića, ni Bajagu, ni Bregu, ni Rundeka... Volim Bareta, ali ni on nije baš toliko mlad... - smatra Alka. Mladim kolegama savjetuje: “Izađi iz metafore i piši direktno!”. O starenju govori iskreno: “Ne volim starenje. Voljela bih da sam fizički stala u 30. jer sam u glavi 25-godišnjakinja”. Ipak, godine je ne sprečavaju da nosi mini suknje i potpetice. Nikad nije skrivala ni da odlazi na estetske tretmane.

- Photoshop je prevara ako tvrdite da ga ne koristite. Kao i korzet ili grudnjak... Ovo je svakako vrijeme raznih pomagala, pa zašto ih ne koristiti ako možete - rekla je.